體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平單月打擊率破4成仍遭批評！ 主帥明確指出改善方向

2025/08/13 09:36

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在昨日日本網路電視台《ABEMA》獨家節目《早安羅伯斯》中，提到大谷翔平打擊時的壞習慣。

大谷翔平在8月打擊率高達4成47（節目當下），儘管狀態如此良好，但羅伯斯仍舊有所批評，本季大谷翔平117場出賽吞下145次三振，「我不喜歡三振，而且也會在意這件事。」、「敲出全壘打後下個打席就被三振。我認為翔平的揮棒有點過猛。」

羅伯斯認為，大谷翔平在打擊時，應該要更有意識地朝二壘安打為目標，7月大谷翔平只有1支二壘安打，不過8月已經有3支，羅伯斯指出，只要想著去打二壘安打，全壘打也會隨之出現，打擊狀態也會上升。

不過羅伯斯的批評也不僅只針對大谷翔平，他認為道奇全隊打者的三振都有點太多。

今日賽前大谷翔平共出賽117場，被三振率達26.8%，創下4年來新高，自2022年起，大谷翔平的被三振率依序是24.2%、23.9%與22.2%。而本季大谷翔平的wRC+（加權得分創造值）為173，儘管已經相當優秀，但也是3年來的新低（2023年為180、去年為179）。

