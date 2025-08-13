晴時多雲

體育 籃球 其它

亞洲盃》8強全數出爐！台灣隊凌晨12點和伊朗搶4強門票

2025/08/13 09:25

台灣男籃。（取自FIBA官網）台灣男籃。（取自FIBA官網）

張浩群／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊前天在亞洲盃籃球錦標賽8強附加賽擊敗約旦，2013年後再度重返8強，明天凌晨12點將迎戰上屆第5名的伊朗，除了要爭奪4強門票，也要終止在亞洲盃和亞錦賽的對戰7連敗。

台灣隊在這次亞洲盃小組賽取得2勝1負，以分組第2進入8強附加賽，且順利擊敗約旦晉級，報了上屆被逆轉的一箭之仇，接下來將和伊朗爭奪4強資格。

不過，台灣過去在國際賽對上伊朗輸多贏少，據亞洲盃官網數據，台灣隊在亞洲盃和亞錦賽對伊朗已吞下7連敗，前次在正式國際賽擊敗伊朗則是1998年的亞運。對於凌晨和伊朗一戰，陳盈駿說：「我們必須全神貫注，做好情蒐，了解對方的每一位球員，我們會團結一致，繼續戰鬥。」

台灣隊在上屆亞洲盃僅拿下第10，前次闖進亞洲盃4強已是2013年，當年台灣隊陣容為「黃金世代」成員，包含林志傑、田壘、呂政儒等人。該屆雖擊敗中國闖進4強，但4強賽以19分差敗給伊朗，隨後又在銅牌戰不敵南韓，獲得第4名，也是台灣男籃在21世紀後的亞洲盃最佳成績，這次盼能有所突破。

其他8強附加賽，黎巴嫩在今凌晨的8強附加賽痛宰日本，搶下最後一席8強位置，將對決上屆銅牌紐西蘭。這次晉級8強的隊伍還有台灣、南韓、菲律賓、中國、澳洲、伊朗。

8強賽程如下：

8/13 19：00 澳洲vs菲律賓

8/14 00：00 台灣vs伊朗

8/14 19：00 中國vs南韓

8/15 00：00 紐西蘭vs黎巴嫩

