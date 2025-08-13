晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》賈吉終結全壘打荒炸裂第38轟 與史坦頓同場開砲逼近洋基神獸偉業

2025/08/13 10:22

洋基賈吉敲出本季第38轟。（路透）洋基賈吉敲出本季第38轟。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在主場迎戰雙城，「法官」賈吉（Aaron Judge）、沃爾普（Anthony Volpe）和「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）接力開轟，王牌左投羅冬（Carlos Rodón）也繳出7局失1分的優質先發，洋基終場以9：1大勝，收下2連勝。

洋基王牌左投羅冬。（路透）洋基王牌左投羅冬。（路透）

羅冬首局出現亂流，一上來被敲安後又投出四壞球保送和觸身球，雖然在滿壘三振掉基斯查爾（Luke Keaschall），但下一棒路易斯（Royce Lewis）靠著游擊滾地球送回1分。賈吉在1局下就有所回應，敲出中外野追平陽春砲，本季第38轟出爐，相隔8場後開轟終結全壘打荒。這一轟擊球初速高達110.2英哩，飛行距離為425英呎。

雙城25歲右投亞當斯（Travis Adams）2局下又遭砲轟，沃爾普敲出右外野3分砲，炸裂本季第18轟，幫助洋基以4：1超前。

洋基此役砲聲隆隆，史坦頓也在5局下敲出超大號陽春砲，擊球初速高達113.9英哩，飛行距離為447英呎。賈吉和史坦頓同場開轟累積54場，距離隊史第二的曼托（Mickey Mantle）和貝拉（Yogi Berra）的56場只差2場。

羅冬度過首局亂流後找回王牌身手，完全壓制雙城打線，失分後連續解決15名打者，後面5局未讓對手敲安以及踏上得點圈，只投出1次保送讓對手上壘。羅冬此役主投7局失1分，只被敲出1支安打，另有5次三振和3次保送，防禦率降至3.25。

洋基7、8兩局各添3分和1分，史坦頓單場繳出4安鐵支猛打賞，灌進3分打點，洋基終場以9：1大勝雙城，羅冬收下本季第12勝，亞當斯先發2.1局失4分，苦吞本季第2敗。值得一提的是，賈吉和史坦頓同場開轟的戰績為47勝7敗。

沃爾普。（法新社）沃爾普。（法新社）

