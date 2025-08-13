MiLB》準備重返大聯盟！費城人王牌諾拉最後一場復健賽狂飆11K

諾拉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕目前仍在小聯盟進行復健賽的費城人王牌投手諾拉（Aaron Nola），今天面對藍鳥3A預計為重返大聯盟的最後一場比賽，而本場他主投5.2局就送出多達11次三振，不過所屬球隊全場僅打出1支安打，以0：6遭到完封。

諾拉前5局的投球幾乎完全宰制對手，只被對方擊出2支安打，甚至在1、3、5局下皆飆出連續3次三振，不過續投第6局時，接連被擊出二壘安打失掉1分，雖然馬上穩住連抓2個出局數，但最後教練團此時決定換投，諾拉也完成今天的投球工作。

然而上來接替的牛棚投手無法有效壓制，上來面對首名打者就被擊出安打，讓二壘上的跑者回到本壘得分，最終藍鳥單局灌進5分，奠定勝基。

諾拉今日用84球投完5.2局，被敲4支安打失掉2分，投出11次三振且沒有任何保送，他在小聯盟3場的出賽，12.1局的投球累計17K且僅只有3次保送，防禦率2.19。

諾拉表示，投完前面兩場復健賽後的身體感覺不錯，若今天比賽後的隔天依舊如此，他有望能在下周重返大聯盟，而費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）在今天賽前坦言，目前預計會讓諾拉在美國時間周日對上國民時先發，但也可能會再給他1天時間調整，轉而讓他在主場面對水手，「我們仍在討論，還是要看看他明天的身體狀況再做決定。」

Here's all 11 K's from Aaron Nola tonight. He looked incredibly sharp. Knucklecurve had great movement and break to it.



Would imagine if he feels good tomorrow, his next start is with the #Phillies this weekend. pic.twitter.com/BrqPbB0jNZ — Cory Nidoh （@Cory_Nidoh） August 13, 2025

