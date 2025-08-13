MiLB》準備重返大聯盟！費城人王牌諾拉最後一場復健賽狂飆11K

諾拉。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕目前仍在小聯盟進行復健賽的費城人王牌投手諾拉（Aaron Nola），今天面對藍鳥3A預計為重返大聯盟的最後一場比賽，而本場他主投5.2局就送出多達11次三振，不過所屬球隊全場僅打出1支安打，以0：6遭到完封。
諾拉前5局的投球幾乎完全宰制對手，只被對方擊出2支安打，甚至在1、3、5局下皆飆出連續3次三振，不過續投第6局時，接連被擊出二壘安打失掉1分，雖然馬上穩住連抓2個出局數，但最後教練團此時決定換投，諾拉也完成今天的投球工作。
然而上來接替的牛棚投手無法有效壓制，上來面對首名打者就被擊出安打，讓二壘上的跑者回到本壘得分，最終藍鳥單局灌進5分，奠定勝基。
諾拉今日用84球投完5.2局，被敲4支安打失掉2分，投出11次三振且沒有任何保送，他在小聯盟3場的出賽，12.1局的投球累計17K且僅只有3次保送，防禦率2.19。
諾拉表示，投完前面兩場復健賽後的身體感覺不錯，若今天比賽後的隔天依舊如此，他有望能在下周重返大聯盟，而費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）在今天賽前坦言，目前預計會讓諾拉在美國時間周日對上國民時先發，但也可能會再給他1天時間調整，轉而讓他在主場面對水手，「我們仍在討論，還是要看看他明天的身體狀況再做決定。」
Here's all 11 K's from Aaron Nola tonight. He looked incredibly sharp. Knucklecurve had great movement and break to it.— Cory Nidoh （@Cory_Nidoh） August 13, 2025
Would imagine if he feels good tomorrow, his next start is with the #Phillies this weekend. pic.twitter.com/BrqPbB0jNZ
