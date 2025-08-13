MLB》海盜火球男史基斯也檔不住！ 釀酒人38天兩度11連勝寫神紀錄

釀酒人全場5轟打爆海盜，耶利奇（右）3安猛打賞打下3分打點。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕全大聯盟近況最火燙的龍頭釀酒人，今天面對海盜狀元郎史基斯（Paul Skenes）一樣毫無懼色，不僅讓他中斷大聯盟史上第2長紀錄，4局就把給打退場，終場更以14：0大開海盜魯閣，豪取11連勝。

史基斯今日賽前防禦率僅1.94，是國聯塞揚獎的熱門人選，不過首局弗里利克（Sal Frelick）面對史基斯就敲出陽春砲先馳得點，一棒打破史基斯開季連續24場先發第一局未失分紀錄，24場為史上第二高，僅次於1923年洋基隊蕭基（Bob Shawkey）的27場。

How do the @Brewers start in their quest for an 11th straight win?



A leadoff homer for Sal Frelick off Paul Skenes! pic.twitter.com/BblcV3oz1Y — MLB （@MLB） August 12, 2025

史基斯在挨轟後於2局回穩，但3局又被康崔拉斯（William Contreras）適時安打多掉1分，4局再遭到圖榮（Brice Turang）陽春彈和弗里利克適時安打狙擊，本場史基斯用93球只投4局，挨6安含2轟失掉4分，送出4K、2BB，吞下本季第9敗（7勝）。

史基斯4局失4分吞敗。（法新社）

釀酒人打線在史基斯退場後打得更猛，面對第二任投手拉米瑞茲（Yohan Ramírez）毫不留情，1局就讓他失掉5分（4責失分），海盜第三任投手柏魯奇（Ryan Borucki）登板也失掉3分，比賽也在6局釀酒人12：0領先後早早定調，8下與9上兩隊都派野手登板消化局數，最終釀酒人以14：0豪取11連勝。

本場釀酒人先發佩洛塔（Freddy Peralta）6局7K無失分收下本季第14勝（5敗），打者方面弗里利克、圖榮、耶利奇（Christian Yelich）、范恩（Andrew Vaughn）、杜賓（Caleb Durbin）5人都有全壘打演出，其中耶利奇3安猛打賞灌進3分打點。

釀酒人近期氣勢無法擋，他們在38天內第二度拿下11連勝，是1900年以來第13次單季出現如此連勝紀錄，上一次是2015年的藍鳥，再上一次則是1954年的印地安人（守護者前身）。

