晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》海盜火球男史基斯也檔不住！ 釀酒人38天兩度11連勝寫神紀錄

2025/08/13 10:40

釀酒人全場5轟打爆海盜，耶利奇（右）3安猛打賞打下3分打點。（路透）釀酒人全場5轟打爆海盜，耶利奇（右）3安猛打賞打下3分打點。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕全大聯盟近況最火燙的龍頭釀酒人，今天面對海盜狀元郎史基斯（Paul Skenes）一樣毫無懼色，不僅讓他中斷大聯盟史上第2長紀錄，4局就把給打退場，終場更以14：0大開海盜魯閣，豪取11連勝。

史基斯今日賽前防禦率僅1.94，是國聯塞揚獎的熱門人選，不過首局弗里利克（Sal Frelick）面對史基斯就敲出陽春砲先馳得點，一棒打破史基斯開季連續24場先發第一局未失分紀錄，24場為史上第二高，僅次於1923年洋基隊蕭基（Bob Shawkey）的27場。

史基斯在挨轟後於2局回穩，但3局又被康崔拉斯（William Contreras）適時安打多掉1分，4局再遭到圖榮（Brice Turang）陽春彈和弗里利克適時安打狙擊，本場史基斯用93球只投4局，挨6安含2轟失掉4分，送出4K、2BB，吞下本季第9敗（7勝）。

史基斯4局失4分吞敗。（法新社）史基斯4局失4分吞敗。（法新社）

釀酒人打線在史基斯退場後打得更猛，面對第二任投手拉米瑞茲（Yohan Ramírez）毫不留情，1局就讓他失掉5分（4責失分），海盜第三任投手柏魯奇（Ryan Borucki）登板也失掉3分，比賽也在6局釀酒人12：0領先後早早定調，8下與9上兩隊都派野手登板消化局數，最終釀酒人以14：0豪取11連勝。

本場釀酒人先發佩洛塔（Freddy Peralta）6局7K無失分收下本季第14勝（5敗），打者方面弗里利克、圖榮、耶利奇（Christian Yelich）、范恩（Andrew Vaughn）、杜賓（Caleb Durbin）5人都有全壘打演出，其中耶利奇3安猛打賞灌進3分打點。

釀酒人近期氣勢無法擋，他們在38天內第二度拿下11連勝，是1900年以來第13次單季出現如此連勝紀錄，上一次是2015年的藍鳥，再上一次則是1954年的印地安人（守護者前身）。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中