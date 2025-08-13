晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》致勝轟助守護者力退馬林魚 拉米瑞茲雙響打破隊史超狂紀錄

2025/08/13 11:16

拉米瑞茲今天繳出雙響砲，打破隊史紀錄。（美聯社）拉米瑞茲今天繳出雙響砲，打破隊史紀錄。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕守護者明星重砲拉米瑞茲（José Ramírez）在主場迎戰馬林魚，單場繳出3安猛打賞，包括雙響砲灌進2分打點，率隊以4：3險勝，賞給馬林魚4連敗。

拉米瑞茲1局下和曼扎多（Kyle Manzardo）背靠背開轟，單局拿下2分先馳得點，羅奇歐（Brayan Rocchio）第2局再擊出適時安打攻下第3分。馬林魚直到第5局才突破守護者26歲左投艾倫（Logan Allen）的封鎖，邁爾斯（Dane Myers）、赫南德茲（Heriberto Hernández）安打串聯共打回3分扳平戰局。

拉米瑞茲8局下敲出右外野致勝陽春砲，助隊以4：3贏球。拉米瑞茲本季24、25轟雙雙出爐，他生涯共累積27場單場至少2轟的比賽，打破明星重砲托米（Jim Thome）和貝爾（Albert Belle）共同保持的隊史紀錄。

守護者自7月8日以來，打出21勝8敗的戰績為美聯最佳，但之前曾苦吞10連敗，目前以62勝56敗，仍落後美聯中區龍頭老虎5場勝差。

