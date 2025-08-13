晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

亞洲盃》24分痛宰強權日本 黎巴嫩主帥：按計畫打就是這結果

2025/08/13 10:58

黎巴嫩擊敗日本挺進亞洲盃8強。（圖取自FIBA官網）黎巴嫩擊敗日本挺進亞洲盃8強。（圖取自FIBA官網）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕亞洲盃8強附加賽黎巴嫩遇上強權日本，此戰黎巴嫩開賽就打出10：0攻勢，終場97：73、24分之差大勝日本，賽後總教練Miodrag Perisic受訪表示，只要按照計畫打，就可以贏下比賽。

黎巴嫩總教練Miodrag Perisic賽後受訪，對於大勝日本表示：「當我們照著比賽計畫打，就是這樣的結果。」Miodrag Perisic也不忘稱讚球員，先是恭喜球隊擊敗強權，接著說這群球員真的很棒，打出了他們應有的表現。

此戰功下12分的黎巴嫩後衛埃爾達維奇（Sergio El Darwich）透露，昨天球隊有開了一場團隊會議，但會議並不順利，但在比賽中他們還是打出了防守第一的籃球，成為贏球關鍵。

「這是一場好比賽，我們非常專注。」埃爾達維奇說：「當我們打出這樣的比賽內容，要打贏我們會非常困難。」

日本輸球後本屆亞洲盃無緣8強，而台灣則是在日前擊敗約旦挺進8強，淘汰賽將在14日凌晨12點對決伊朗，如贏球會是2013年後首度闖進4強。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中