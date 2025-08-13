亞洲盃》24分痛宰強權日本 黎巴嫩主帥：按計畫打就是這結果

黎巴嫩擊敗日本挺進亞洲盃8強。（圖取自FIBA官網）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕亞洲盃8強附加賽黎巴嫩遇上強權日本，此戰黎巴嫩開賽就打出10：0攻勢，終場97：73、24分之差大勝日本，賽後總教練Miodrag Perisic受訪表示，只要按照計畫打，就可以贏下比賽。

黎巴嫩總教練Miodrag Perisic賽後受訪，對於大勝日本表示：「當我們照著比賽計畫打，就是這樣的結果。」Miodrag Perisic也不忘稱讚球員，先是恭喜球隊擊敗強權，接著說這群球員真的很棒，打出了他們應有的表現。

此戰功下12分的黎巴嫩後衛埃爾達維奇（Sergio El Darwich）透露，昨天球隊有開了一場團隊會議，但會議並不順利，但在比賽中他們還是打出了防守第一的籃球，成為贏球關鍵。

「這是一場好比賽，我們非常專注。」埃爾達維奇說：「當我們打出這樣的比賽內容，要打贏我們會非常困難。」

日本輸球後本屆亞洲盃無緣8強，而台灣則是在日前擊敗約旦挺進8強，淘汰賽將在14日凌晨12點對決伊朗，如贏球會是2013年後首度闖進4強。

