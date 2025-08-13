亞洲盃》外線被鎖死得7分！「日本柯瑞」富永啓生談屈辱慘敗很懊悔

富永啓生。（圖片取自FIBA）

〔體育中心/綜合報導〕日本今天在亞洲盃男籃賽以73：97，24分差慘敗黎巴嫩跌落8強，日媒紛紛下標直言此役為「屈辱」大敗，而賽前平均可以拿到20分的「日本柯瑞」富永啓生被守死只得7分，賽後受訪他也吐露遺憾。

富永啓生前3場比賽對敘利亞砍18分、對伊朗砍22分、對關島砍20分，場均可以投進3.6顆三分球，不過本場對黎巴嫩遭到完全封鎖，三分球3投盡墨，整場9投1中，主要靠罰球6罰5中，拿下賽會4場出賽最低的7分。

請繼續往下閱讀...

富永啓生賽後受訪表示，他知道對手會更激進地防守他，自己現在的心中充滿懊悔：「上半場我們還能夠打出自己的籃球。球隊也討論過不要被對方主場氣勢吞沒，其實上半場感覺就已經落後20、30分那麼多，但實際上多數還是在10幾分差，所以我們盡量專注在自己的籃球上，但失誤太多才是敗因。」

總結本次日本表現，富永啓生認為，無論是團隊還是個人都學習到很多，其中團隊能夠朝著共同目標努力，是非常寶貴的經驗。其中像是哈波（John Lawrence Harper Jr.）今天也有成長，他認為對這些選手的未來來說，是很有意義的一場比賽。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法