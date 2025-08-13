晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

亞洲盃》外線被鎖死得7分！「日本柯瑞」富永啓生談屈辱慘敗很懊悔

2025/08/13 11:48

富永啓生。（圖片取自FIBA）富永啓生。（圖片取自FIBA）

〔體育中心/綜合報導〕日本今天在亞洲盃男籃賽以73：97，24分差慘敗黎巴嫩跌落8強，日媒紛紛下標直言此役為「屈辱」大敗，而賽前平均可以拿到20分的「日本柯瑞」富永啓生被守死只得7分，賽後受訪他也吐露遺憾。

富永啓生前3場比賽對敘利亞砍18分、對伊朗砍22分、對關島砍20分，場均可以投進3.6顆三分球，不過本場對黎巴嫩遭到完全封鎖，三分球3投盡墨，整場9投1中，主要靠罰球6罰5中，拿下賽會4場出賽最低的7分。

富永啓生賽後受訪表示，他知道對手會更激進地防守他，自己現在的心中充滿懊悔：「上半場我們還能夠打出自己的籃球。球隊也討論過不要被對方主場氣勢吞沒，其實上半場感覺就已經落後20、30分那麼多，但實際上多數還是在10幾分差，所以我們盡量專注在自己的籃球上，但失誤太多才是敗因。」

總結本次日本表現，富永啓生認為，無論是團隊還是個人都學習到很多，其中團隊能夠朝著共同目標努力，是非常寶貴的經驗。其中像是哈波（John Lawrence Harper Jr.）今天也有成長，他認為對這些選手的未來來說，是很有意義的一場比賽。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中