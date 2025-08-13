MiLB》李灝宇扛射牆二壘安打斷低潮！「龍仔」保持8月場場上壘

李灝宇。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕目前效力老虎3A的台灣好手李灝宇，今日面對守護者先發出賽，在平手的情況下敲出開啟攻勢的二壘安打，甚至一度跑回球隊超前分，最終所屬球隊靠著再見滿貫砲，以10：6收下勝利。

李灝宇前3個打席皆無建樹並吞下2次三振，不過來到7局下半，雙方平手的情況下擔任首棒打者，鎖定紅中偏外角伸卡球，擊出右半邊深遠飛球並打在全壘打牆上，這支二壘安打擊球初速來到102.9英里（約165.6公里）、飛行距離352英尺，並且隨後靠著隊友亨利馬洛伊（Justyn-Henry Malloy）的安打，回到本壘攻下超前分。

8局下半迎來第5次進攻機會，這次靠著選球保送形成滿壘，可惜最後沒有回到本壘得分，並讓守護者9上轟出「背靠背」全壘打超前比數，然而老虎展現十足韌性，先是連3支安打再度追平，並在滿壘的情況下，埋伏在8棒的克魯茲（Trei Cruz）一棒扛出再見滿貫砲，讓老虎收下最終的勝利。

李灝宇今日4打數敲出1支安打並跑回1分，雖然吞下2K但也選到1次保送，中斷個人連4場沒安打的低潮，打擊三圍來到.232/.342/.408。

另外同在3A層級打拚的海盜鄭宗哲與小熊「龍仔」強納森‧龍（Jonathon Long）都有先發，前者3打數1安打外帶1分打點、1次三振與1保送，同樣中斷連4場無安打，打擊率與整體進攻指數（OPS）回升至.212與.598；後者雖然苦吞3K，但仍有4支1的表現，8月份10場比賽有9場敲安，且場場都有上壘紀錄，OPS來到.914。

而在道奇1A的柯敬賢，今天擔任5棒先發左外野手，3個打數1安打進帳、選到1次保送但也有2K，中斷連5場無安打表現，打擊率上升到.208。

Hao-Yu Lee double off the wall pic.twitter.com/GYaeWfflIa — Toledo Mud Hens （@MudHens） August 13, 2025

強納森‧龍。（資料照，法新社）

