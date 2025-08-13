晴時多雲

體育 籃球 其它

亞洲盃》要擊敗奪冠熱門伊朗 官網：林庭謙和團隊籃板是關鍵

2025/08/13 11:38

林庭謙。（資料照，取自FIBA官網）林庭謙。（資料照，取自FIBA官網）

張浩群／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊明天凌晨12點將在8強賽對決西亞勁旅伊朗，要挑戰自2013年以來首張亞洲盃4強門票。亞洲盃官網在賽前分析中，特別點名林庭謙和伊朗後衛瓦赫迪（Sina Vahedi）之間的對決是焦點，同時也提到，林庭謙在亞洲盃前兩戰平均可拿18分，但後兩戰下滑到8分，他的手感能否復甦，將左右台灣隊的表現。

官網內文指出，台灣自2003年亞洲盃起對上伊朗已經吞下7連敗，基本上還未在此系列賽贏過。但他們也點出，台灣隊這次打出令人驚豔的比賽，除了在小組賽擊敗菲律賓，另外在8強附加賽也扳倒戰力不差的約旦，成功摘下8強門票，累積了信心。

不過，碰上伊朗可能又是更高檔次的球隊，內文提到，伊朗是這次亞洲盃的奪冠熱門，阿格賈普爾（Matin Aghajanpour）為X因子，他的命中率將左右伊朗隊的表現，「阿格賈普爾在投籃命中率達到或超過50%的比賽，伊朗淨勝對手多達32分，但在他命中率下滑到30%以下，也就是和日本一戰，打得相對膠著，因此台灣隊必須要想辦法限制他。」

官網點名，林庭謙和伊朗後衛瓦赫迪的對決是焦點。瓦赫迪是伊朗在這次比賽中，發動球隊進攻的引擎，且目前為止，他每場比賽都至少拿下15分。至於林庭謙，他在亞洲盃前兩戰平均得分為18分，但後兩場比賽下滑到只剩8分，「假如他能找回手感，圖齊教練所率領的台灣隊，能獲勝的機會就大幅提高。」

另外，台灣隊這次籃板掌握相當不理想，平均每場比賽只有32個籃板，16支隊伍裡排15名，僅贏過印度，且伊朗的籃板數多了我們7.5個，這將影響球隊的二波進攻，倘若台灣隊無法改善這問題，會再次陷入苦戰。

