MLB》連4場炸裂！ 大谷翔平「三殺」完扛怪力彈 43轟獨居國聯全壘打王

2025/08/13 12:26

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在第9局擊出右外野超前陽春砲，本季第43轟出爐，獨居國家聯盟全壘打王，這也是大谷連4場開轟，幫助道奇以6：5領先天使。

大谷翔平前4打席沒有敲安，選到2次保送上壘，6局上一二壘有人擊出游擊平飛球形成三殺守備，無法幫助球隊建功。大谷9局上面對天使終結者簡森（Kenley Jansen），逮中一顆92.4英哩的卡特球，轟出右外野陽春砲。大谷這一轟的擊球初速為114.8英哩（約184.8公里），飛行距離為404英呎。

大谷翔平以43發全壘打，超越費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）獨居國聯全壘打王，與大聯盟全壘打王羅里（Cal Raleigh）只差2轟。這也是大谷翔平連續11場敲安，持續刷新本季最長紀錄。

