體育 競技運動 桌球

WTT支線賽》4強戰遭日本女將逆轉 台裔小將陳伊依仍創國際賽最佳戰績

2025/08/13 12:28

18歲台裔小將陳伊依在四強賽遭日本女將芝田沙季逆轉，無緣爭冠。（取自WTT官網）18歲台裔小將陳伊依在四強賽遭日本女將芝田沙季逆轉，無緣爭冠。（取自WTT官網）

李冠霖／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕18歲的台裔美籍小將陳伊依今天在2025年美國斯波坎支線賽第二站女單4強賽先盛後衰，以1:3遭日本女將芝田沙季逆轉，無緣爭冠，仍締造個人在成人級國際賽最佳戰績，下週世界排名可望從97名上升至87名左右，再創生涯新高。

上個月剛奪得美國錦標賽女單冠軍的陳伊依，在斯波坎第一站16強賽就是在局數2:1領先下遭世界排名57的芝田沙季逆轉，今天再度交手，陳伊依首局同樣以11:6先馳得點，不料第2局起風雲變色，以2:11、7:11、8:11連丟3局，吞下對戰2連敗。

另一場女單4強賽，世界排名76的赤江夏星複製上一站的4強劇本，在「日本內戰」中以3:2逆轉世界排名36的削球好手佐藤瞳，連兩站殺進決賽。

21歲的赤江夏星隨後在決賽再以3:1（11:8、6:11、11:4、14:12）力退芝田沙季，報了上一站在決賽落敗的一箭之仇，也收下今年WTT系列賽首座女單冠軍。

混雙方面，陳伊依和梁吉善的組合決賽面對南韓的金佑鎮/梁夏銀，在局數2:0領先、第3局10:8聽牌下，錯過2個賽末點，最終以11:6、11:7、10:12、7:11、7:11遭逆轉，和冠軍擦身而過。

