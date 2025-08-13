晴時多雲

MLB

MLB》大谷43轟成空響！ 道奇對戰天使苦吞6連敗、國西龍頭快不保

2025/08/13 13:03

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天對戰天使敲出本季第43轟，獨居國家聯盟全壘打王，可惜無法幫助球隊贏球，天使在10局下靠著阿德爾（Jo Adell）的再見安打，以7：6氣走道奇，勇奪跨季對戰6連勝。

大谷翔平首局首打席選到四壞球保送，MVP強打貝茲（Mookie Betts）遭到觸身球保送，「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）在二三壘有人敲出適時安打，送回大谷拿下第1分。

不過天使的反擊也來得很快，道奇25歲右投斯漢（Emmet Sheehan）下個半局在1人出局投出保送後，連挨3安狂失3分，天使取得3：1領先。道奇大物捕手拉辛（Dalton Rushing）2局上砲轟天使24歲右投梅德羅斯（Victor Mederos），敲出右外野追平2分砲，本季第2轟出爐，助隊追到3：3。

天使3局下攻勢再起，第4棒沃德（Taylor Ward）敲出中外野陽春砲，本季第28轟出爐，天使以4：3超前，特奧多西奧（Bryce Teodosio）在第4局敲安打回第5分。道奇5局上展開反攻，貝茲、MVP重砲佛里曼（Freddie Freeman）、T.赫南德茲連續敲安追回1分，馬恩西（Max Muncy）在滿壘選到四壞球保送，擠回追平分。

大谷翔平在第6局一二壘有人擊出中間強勁平飛球，被游擊手內托（Zach Neto）美技接殺，之後馬上踩二壘封殺跑者，再傳往一壘，拉辛（Dalton Rushing）因回壘不及遭到觸殺，形成一記罕見的「6-6-3」三殺守備，大谷翔平見狀也完全看傻了眼。

大谷9局上討回顏面，從天使終結者簡森（Kenley Jansen）手中敲出右外野陽春砲，領先國聯的第43轟出爐，連續4場開轟。大谷這一轟的擊球初速為114.8英哩（約184.8公里），飛行距離為404英呎，助隊以6：5領先。

但道奇9局下關門失敗，讓戰局延長至第10局才分出勝負，天使阿德爾在一三壘有人敲出再見安打，以7：6擊敗道奇。道奇目前的國聯西區龍頭岌岌可危，今天輸球苦吞3連敗後，目前戰績為68勝52敗，教士今天以5：1擊敗巨人，與道奇並列國聯西區第一。

大谷翔平此役3打數敲出一支全壘打，連續11場敲安，選到2次保送，跑回2分，目前以114得分高居聯盟最多，打擊率為0.284，OPS為1.020。

