籃球 SBL/WSBL

TPBL》19位落選秀下一步？SBL選秀18日登場 新軍基隆隊握有狀元籤

2025/08/13 12:42

TPBL新人選秀劉丞勳等8人中選。（資料照，記者林正堃攝）TPBL新人選秀劉丞勳等8人中選。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL選秀11日落幕，27名球員報名參加，僅8位中選，19位落選秀中有18位都將參加下週一（18日）登場的SBL選秀，繼續力拚一席之地。

職籃球隊本土好手趨近飽和，今年TPBL選秀僅有8位球員獲得6支球團青睞，夢想家在首輪就放棄指名，僅戰神和國王選了兩輪，有多達19名待選新秀抱憾而歸。

在TPBL選秀落選的19名新秀中僅台裔後衛江加樂未出現在SBL選秀名單，其餘18位預計都將在下週一再度參加選秀，本屆SBL選秀共43名球員報名，包括5位外籍生，值得一提的是，原在名單內的台灣師大後衛魏芃禾已在TPBL選秀次輪獲得戰神青睞。

本季SBL將有新隊伍基隆隊加入，5隊的選秀順序依序為基隆、柏力力、台啤、台銀、裕隆、基隆。

2025年第23屆SBL超級籃球聯賽新人選秀會參加名單：

羅楷翔、蔣奇恩、莊富甯、江啟安、黃偉程、許瀚文、梁瀚、仲俊威、李承謙、曾頎翔、余祥平、賴政維、陳禹劭、解書懿、許廷崴、黃濬彥、李宥騏、Shamore Jerrontay Charles、喬納森、江栩頡、林子桓、陳維哲、郭哲綸、王督騏、洪郁翔、魏子雲、王鈞聖、凱德爾、萊恩遠、楊張佑誠、魏芃禾、梁文杰、鍾理翔、王晟霖、黃志恩、林宇謙、MICHAEL JR JAHEIM NEHEMIAH SMITH、林新唯、曹爾方、陳力行、方泊瀚、羅偉愷、許浩洋

