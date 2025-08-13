MLB》大幅刷新道奇隊史紀錄！大谷翔平4戰連轟劍指史上最狂偉業

大谷翔平連4戰開轟，賽季第43轟出爐。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇巨星大谷翔平在今天對天使敲出賽季第43轟，持續刷新道奇隊史最狂紀錄，此外他也持續刷新自己獨佔的諸多歷史榜單。

大谷翔平在今天9局砲轟簡森（Kanley Jansen），賽季第43轟出爐，獨居國聯全壘打王，距離大聯盟全壘打王羅里（Cal Raleigh）45轟只差2轟。

請繼續往下閱讀...

此外大谷翔平43轟也大幅更新道奇隊史前120場紀錄，原紀錄是2019年貝林傑（Cody Bellinger）與2000年雪菲爾德（Gary Sheffield）的38轟。

今年大谷翔平在擔任首棒期間敲出39轟，目前與2023年的貝茲（Mookie Betts）、2019年的史普林格（George Springer）、2006年的索里安諾（Alfonso Soriano）並列大聯盟史上第二多，只要再在首棒敲出2轟，就能追平2023年阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）的41轟最狂核彈頭紀錄。

專屬大谷翔平的霸榜紀錄，則是單季曾有超過1次先發、敲出最多全壘打的紀錄，目前第一名是2021年的46轟、第二名是2023年的44轟、第三名是2025年的43轟與第四名2022年的34轟，都是大谷翔平獨有。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法