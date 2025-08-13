晴時多雲

體育 網球

網球傳奇女將莎莉絲 自揭患「重症肌無力」

2025/08/13 14:43

莎莉絲正反拍都是雙手握拍，擊球兼具穩定性與力度。（資料照，美聯社）莎莉絲正反拍都是雙手握拍，擊球兼具穩定性與力度。（資料照，美聯社）

〔編譯孫宇青/綜合報導〕擁有9座大滿貫賽冠軍、球風剽悍的51歲美國網球女將莎莉絲（Monica Seles）透露，自己被診斷出患有「重症肌無力」（Myasthenia Gravis，M.G.），坦言已嚴重影響她的日常生活。

《美國國家廣播公司》（NBC）12日報導，莎莉絲最近接受《美聯社》採訪時談到這種神經肌肉自體免疫疾病，當她第一次注意到重症肌無力的症狀時，她正在揮動球拍，「我和孩子或家人 起打球時，有時會漏接一顆球，我會想，『不對啊，我明明看到兩顆球』，這些顯然是無法忽視的症狀」。

莎莉絲坦言：「對我來說，這段旅程就此開啟。我花了很長時間才真正接受它，並公開談論，因為這種疾病很艱難，已嚴重影響我的日常生活。」

根據台大醫院神經部說法，「重症肌無力病患主要的臨床表現為肌肉無力，其中又以控制眼球運動的眼外肌無力最為常見，有半數以上的病人是以眼瞼下垂，複視或視力模糊為初發症狀。其餘的病人除了眼外肌無力，尚合併肢體、頸部、臉部，吞嚥甚至呼吸肌的無力，稱為全身性的肌無力症。」

莎莉絲在1990年時以年僅16歲之姿，在法國網球公開賽奪得生涯第一個大滿貫賽女單冠軍，職業生涯總共獲得9座大滿貫賽冠軍，最後在2003年打完最後一場職業球賽，退休後進入國際網球名人堂。在她的巔峰時期，她曾在1993年德國漢堡公開賽的8強賽中，遭觀眾潛入球場刺傷，休賽2年才重返球場。

她說，她3年前被診斷出患有重症肌無力，並在本月24日開幕的美網前首次公開談論此事，以提高人們對這種疾病的認識。此前，她從未聽說過這種疾病，直到去看醫生，在出現複視和手臂無力等症狀後，被轉診給神經科醫生，現在連吹頭髮都變得很困難，腿部也無力。

莎莉絲不諱言：「當我被診斷出患有這種疾病時，我當時的反應是，『什麼？！』」。她正在與總部位於荷蘭的免疫學公司Argenx合作，推廣他們的「Go for Greater」運動，「因此，我多麼希望能有人像我一樣站出來談論它」。

莎莉絲曾在她的網球生涯巔峰時期，於1993年德國漢堡公開賽的8強賽中，遭觀眾潛入球場刺傷背部，休賽2年才成功重返球場。

面對當前身體的「新常態」，她認為是必須適應的人生步驟之一，「用網球術語來說，我必須經歷幾次『重新發球/調整節奏』（reset）。我把第一次『調整節奏』稱為13歲時（從南斯拉夫）來到美國。我不懂當地語言，離開了家人。那是一段非常艱難的時期。然後，成為一名偉大的網球員，顯然也是一次『調整節奏』，因為名聲、金錢、關注，一切都改變了，而身為一個16歲（就成名）的孩子，應對這一切真的很難。」

她說，自己現在被診斷出患有重症肌無力，是又一次『調整節奏』。但有一件事，就像我告訴我輔導的孩子們的：『你必須時刻調整。球在彈跳，你必須調整』。這就是我現在正在做的事情。

