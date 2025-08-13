晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》拒絕再墊底！攻城獅網羅有NBA資歷的拉脱維亞長人帕塞獅

2025/08/13 15:16

風城禁區再添新戰力 「拉脱維亞籍長人」帕塞獅正式加盟。（新竹攻城獅提供）風城禁區再添新戰力 「拉脱維亞籍長人」帕塞獅正式加盟。（新竹攻城獅提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕新竹御嵿攻城獅球團今宣布洋將帕塞獅（Anzejs Pasecniks）正式加盟。帕塞獅現年29歲，身高216公分、體重103公斤，場上位置為中鋒，新賽季他將披上18號戰袍。

帕塞獅來自拉脫維亞，在2017年賽季投入NBA選秀，被奧蘭多魔術於第一輪第25順位所選中；2019年12月帕塞獅獲得NBA初登板機會，他效力於華盛頓巫師以替補身份登場，出賽28分鐘並繳出9分、8籃板。

NBA生涯吿一段落後，帕塞獅回到熟悉的歐洲籃球賽場。曾效力於拉脱維亞、西班牙、法國、土耳其等籃球聯賽。上賽季帕塞獅效力於土耳其籃球超級聯賽Tofas Bursa，場均攻下7.3分、3.8籃板，也曾代表Tofas Bursa出戰FIBA歐洲盃，場均拿下6.6分、2.7籃板，兩分球命中率高達77％。

總經理張樹人表示，「上賽季我們在禁區輪替上相對薄弱，且缺乏防守端較有主宰力的五號位球員。帕塞獅在禁區具備一定的嚇阻力與高效的得分能力，且對於場上空間判讀能力佳，在轉換快攻時也擁有優異的移動能力，是位配合度高的團隊型中鋒，我們期待他能為攻城獅的禁區帶來更安定的力量。」

談到未來帕塞獅在攻城獅團隊的定位，總教練威森表示，「我們希望他能成為球隊的重要防線，特別是守護禁區與掌握籃板。進攻端的部分，他優異的閱讀比賽能力能幫助團隊創造更多機會。除了這些球風特點外，他在各個高層級職業聯賽的經驗也是我們網羅他的原因之一，期待他能透過這些經驗幫助攻城獅。」

帕塞獅預計於8月中下旬抵達台灣，並投入團隊訓練，最快將於攻城獅9月中在日本北海道參加的LEVANGA CUP國際交流賽登場。帕塞獅過去多在歐洲、美國征戰，談到新賽季的目標，帕塞獅說：「這是我第一次加盟亞洲球隊，非常希望能有機會在臺灣長期發展，並成為球隊的穩定中樞！雖然上賽季球隊戰績不是太理想，但我很期待能與攻城獅一起成長，迎接未來充滿挑戰的新賽季。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中