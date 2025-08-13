晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL選秀》戰神指名謝銘駿最意外 球評點名心目中最大贏家

2025/08/13 15:38

台北台新戰神在首輪第4順位指名謝銘駿。（資料照，記者林正堃攝）台北台新戰神在首輪第4順位指名謝銘駿。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕2025年TPBL新人選秀會11日落幕，27人報名僅8人獲得青睞，聯盟本土好手雖趨近飽和，選秀仍是各隊休賽季補強的來源之一，球評林冠綸認為，握有狀元籤的新竹攻城獅是本屆最大贏家。

來自健行科大的UBA歷史得分王劉丞勳本屆一如外界預期成為狀元郎，台灣師大前鋒曾信武則成為中信特攻的榜眼，雲豹在探花籤選擇補強後場，指名同樣來自健行的後衛徐宏瑋。

林冠綸指出，本屆前三順位都不是太令人意外的選擇，上述每支球隊都針對戰力缺口進行補強，至於本屆最大贏家，林冠綸認為，攻城獅能夠將劉丞勳納入陣中，有望對戰力帶來一定提升。

上季在例行賽排在第2名的夢想家在首輪第5順位就放棄指名，是本屆唯一未選任何新人的球團，林冠綸也認為這是合理的選擇，「其實沒有很意外，夢想家什麼位置都不缺。」

衛冕軍新北國王在首輪指名台灣藝大前鋒喬納森，也被林冠綸認為是另一個贏家，「國王可以在這個順位選到喬納森其實還不錯，可以培養他成為鋒線的接班人選。」

林冠綸認為，台北台新戰神在首輪指名19歲好手謝銘駿是最出乎意料的選擇，「台新在休賽季控球、鋒線都有滿多人離開，第一輪沒有選擇在UBA比較有經驗的球員，而是高中畢業旅美一年後回來的球員，畢竟他才19歲，能否適應職籃的強度和對抗性有待觀察。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中