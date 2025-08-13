TPBL選秀》戰神指名謝銘駿最意外 球評點名心目中最大贏家

台北台新戰神在首輪第4順位指名謝銘駿。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕2025年TPBL新人選秀會11日落幕，27人報名僅8人獲得青睞，聯盟本土好手雖趨近飽和，選秀仍是各隊休賽季補強的來源之一，球評林冠綸認為，握有狀元籤的新竹攻城獅是本屆最大贏家。

來自健行科大的UBA歷史得分王劉丞勳本屆一如外界預期成為狀元郎，台灣師大前鋒曾信武則成為中信特攻的榜眼，雲豹在探花籤選擇補強後場，指名同樣來自健行的後衛徐宏瑋。

林冠綸指出，本屆前三順位都不是太令人意外的選擇，上述每支球隊都針對戰力缺口進行補強，至於本屆最大贏家，林冠綸認為，攻城獅能夠將劉丞勳納入陣中，有望對戰力帶來一定提升。

上季在例行賽排在第2名的夢想家在首輪第5順位就放棄指名，是本屆唯一未選任何新人的球團，林冠綸也認為這是合理的選擇，「其實沒有很意外，夢想家什麼位置都不缺。」

衛冕軍新北國王在首輪指名台灣藝大前鋒喬納森，也被林冠綸認為是另一個贏家，「國王可以在這個順位選到喬納森其實還不錯，可以培養他成為鋒線的接班人選。」

林冠綸認為，台北台新戰神在首輪指名19歲好手謝銘駿是最出乎意料的選擇，「台新在休賽季控球、鋒線都有滿多人離開，第一輪沒有選擇在UBA比較有經驗的球員，而是高中畢業旅美一年後回來的球員，畢竟他才19歲，能否適應職籃的強度和對抗性有待觀察。」

