MLB》明戰教士！鄧愷威自曝生涯首勝最大關鍵 坦言還是較喜歡先發

2025/08/13 16:07

鄧愷威。（資料照）鄧愷威。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕巨人台灣好手鄧愷威上一戰面對國民中繼5局無失分，勇奪生涯首勝，明天台灣時間凌晨3點45分確定要先發對決強敵教士。今天雙方交手，鄧愷威也在2局下接受轉播單位《NBC Sports》訪問，分享前役好投的心得。

《NBC Sports》主播首先恭喜鄧愷威奪下生涯首勝，談到該場比賽的表現，鄧愷威表示，上一場先發其實與第一場並沒有太大區別，但最大的不一樣，是第一局就能很快進入狀況，不像面對大都會那場，會有點緊張與興奮。

主播提及鄧愷威在控球與球威上的進步，並問鄧愷威比較喜歡先發還是從中繼出發，鄧愷威回應：「先發當然比較好，因為我從小聯盟就是一路先發上來培養，所以我對先發的Routine或是熱身的方式比較熟悉。」

主播再次稱讚鄧愷威上一戰對國民，控球能夠隨心所欲，是否在這點對自己感到滿意，鄧愷威說道：「當然還可以再進步一點，但跟去年比起來，上一場是好滿多的，不管直球或是變化球，都控得比去年還要好。」

鄧愷威也被問及來自台灣，小時候是否經常收看大聯盟轉播，他也提到由於時差問題，只有台灣時間早上的比賽才能看；被問及是否有從小景仰的球星，鄧愷威透露，現任隊友韋蘭德（Justin Verlander）與教士日本強投達比修有，也希望能變成與他們一樣的球員。

