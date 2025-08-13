晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》異次元！大谷翔平狂敲97轟 挑戰刷新「棒球之神」104年神話

2025/08/13 16:20

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平狂轟猛炸，今天敲出本季第43轟，連續4場開砲，強勢挑戰「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）偉業。

大谷棒打前東家天使，今在9上逮中簡森（Kenley Jansen）一顆92.4英哩偏高卡特球，轟出右外野陽春砲，本季第43轟出爐，擊球初速高達114.8英哩（約184.8公里）、飛行距離404英呎、仰角29度。

數據專家藍斯（Sarah Langs）列出大聯盟史上，加入球隊後前2個賽季最多轟紀錄，目前大谷累積97轟排名第4，紀錄保持人是「棒球之神」貝比魯斯在1920-21賽季於洋基締造的113轟。

大谷距離「貝比魯斯障礙」還差16轟追平、17轟超越，就看大谷能否繼續保持火燙手感，締造大聯盟歷史新頁。

此外，自2015年「Statcast」系統啟用以來，大谷已經打出41發擊球初速114英哩以上的怪力轟，史上僅次「法官」賈吉（Aaron Judge）的45轟，以及「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）的75轟。

