體育 棒球 MLB

MLB》大谷「三殺」寫史上第2人紀錄！天使左投笑：那球我設計好了

2025/08/13 16:42

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天面對老東家天使，6局上敲出內野平飛球出局，形成罕見「6-6-3」三殺守備，當時在投手丘上的天使左投柏克（Brock Burke）也笑稱，這球他早就設計好了。

大谷在6局上無人出局一二壘有人上場打擊，逮中天使左投柏克的97.1英哩速球，敲出游擊方向平飛球，天使游擊手內托（Zach Neto）美技接殺後馬上踩二壘封殺跑者，再傳往一壘，拉辛（Dalton Rushing）因回壘不及遭到觸殺，形成一記罕見的「6-6-3」三殺守備。

這是天使隊史第8次三殺守備，上一次要追溯到2023年8月18日對戰光芒；而根據大聯盟官網，大谷翔平也成為羅賓森（Brooks Robinson）後，大聯盟歷史上第2位奪下年度MVP隔一年，敲出三殺的球員。

「我肯定在玩賓果的時候劃掉過這一格！那球就是我設計好要被打成三殺的球！」天使左投柏克賽後開玩笑說道，「感謝上帝，內托剛好站在那裡，而我也成功讓自己沒有碰到那顆球，某種程度來說算是運氣好吧！對大谷，我只想每一球都謹慎處理。」

昨天上演雙響砲的內托，今天策動隊史第8次雙殺，他坦言這比雙響砲還要興奮。而他也到下個半局才意識到自己完成了三殺守備，「畢竟歷史上出現三殺的次數真的不多，現在我把自己的名字也載入史冊了！」

