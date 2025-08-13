晴時多雲

MLB》大谷翔平「三殺」後開轟！道奇名投直呼與眾不同：順帶一提...

2025/08/13 17:03

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今天在道奇天使之戰6局上敲出平飛球形成罕見「三殺」，9局上頂住壓力扛出超前轟，擔任球評的道奇名投卡羅斯（Eric Karros）也點出大谷的與眾不同之處，同時提醒球迷：「別忘記他明天要先發登板！」

大谷此役在6局上無人出局一二壘有人上場打擊，逮中天使左投柏克的97.1英哩速球，敲出游擊方向平飛球，天使游擊手內托（Zach Neto）美技接殺後馬上踩二壘封殺跑者，再傳往一壘，拉辛（Dalton Rushing）因回壘不及遭到觸殺，形成一記罕見的「6-6-3」三殺守備。

不過9局上，雙方仍以5：5呈現平手僵局，大谷翔平砲轟天使明星終結者簡森（Kanley Jansen），擊球初速高達114.8英哩，飛行距離404英呎，幫助道奇以6：5超前，本季第43轟出爐，獨居國聯全壘打王，距離大聯盟全壘打王羅里（Cal Raleigh）45轟只差2轟。

擔任《SportsNet Los Angeles》球評的道奇名投卡羅斯，在大谷開轟後直言：「他與其他選手最與眾不同的是，即便看起來陷入低潮，只要站上打擊區，隨時都有可能轟出超大號全壘打，之前發生的事完全不影響他，下一球就可能會被他轟飛。」

大谷翔平明天將迎來本季第9場先發登板，外界也期盼他與「神鱒」楚奧特（Mike Trout）重新上演2023年經典賽的熱血對決。卡羅斯也表示：「順帶一提，他明天要先發喔！以防有人忘記，明天的先發投手就是他。」

