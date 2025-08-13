晴時多雲

體育 即時新聞

從小隨父紮馬習武 平鎮國中彭淮祈首戰亞青武術賽勇奪雙銀

2025/08/13 16:30

平鎮國中武術隊彭淮祈勇奪2025亞洲青少年武術錦標賽少年組刀術銀牌。（平鎮國中提供）平鎮國中武術隊彭淮祈勇奪2025亞洲青少年武術錦標賽少年組刀術銀牌。（平鎮國中提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮國中體育班武術隊選手彭淮祈（即將升九年級），自幼習武，上月底披上台灣隊戰袍，前往中國江蘇在「2025亞洲青少年武術錦標賽」勇奪雙銀，近日回國接受學校與市府表揚肯定，今（13）日他謙虛表示榮耀是教練團與隊友一起努力成果，期許自己更精進，持續在國際武術發光發熱。

　彭淮祈從小跟著曾多次拿下武術冠軍的武術教練父親彭偉群習武，自小耳濡目染，基本功根基深厚，隨著年齡增長，逐漸展現天賦，在國內大小賽事征戰無數，此次披台灣隊戰袍出征國際賽，在少年組男子刀術憑藉凌厲刀勢與俐落動作拿到9.33分的高分脫穎而出，摘下銀牌。在集體拳比賽，另與隊友展現高度默契與一致動作，氣勢磅礡再奪銀牌。

　彭淮祈首度披掛台灣隊隊戰袍就奪2銀，歸功自幼跟著父親習武打下紮實基本功，強調自律訓練很重要，但與教練、隊友溝通配合也不能怠慢，盼未來繼續發光發熱。

　專任教練張宥慈表示，彭淮祈首度披國家戰袍就繳出亮眼成績，堪稱個人武術生涯重要里程碑，創下平鎮國中武術隊輝煌紀錄，除了感謝教育局的支持與鼓勵、桃園市議員王珮毓去年挹注100萬元的教育建議款項更新武術專科教室的設備，同時感謝中華民國國武術總會與桃園市武術委員會提供良好的訓練資源，讓選手可以在國內與國際的舞台上大展長才。

平鎮國中武術小將彭淮祈（右2）感謝學校栽培與支持，與校長李培濟（左2） 及學務主任陳隆介（右1）、教練張宥慈 （左1）合影。（平鎮國中提供）平鎮國中武術小將彭淮祈（右2）感謝學校栽培與支持，與校長李培濟（左2） 及學務主任陳隆介（右1）、教練張宥慈 （左1）合影。（平鎮國中提供）

2025亞洲青少年武術錦標賽，由中華民國國武術總會領軍。（平鎮國中提供）2025亞洲青少年武術錦標賽，由中華民國國武術總會領軍。（平鎮國中提供）

平鎮國中的彭淮祈（左2）勇奪少年組刀術銀牌，開心站在2025亞洲青少年武術錦標賽頒獎台上。（平鎮國中提供）平鎮國中的彭淮祈（左2）勇奪少年組刀術銀牌，開心站在2025亞洲青少年武術錦標賽頒獎台上。（平鎮國中提供）

