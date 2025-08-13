晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》控球暴走毀掉大谷翔平超前轟！道奇後援大將自責本季最爛登板

2025/08/13 17:25

費西亞。（法新社）費西亞。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天面對天使9局上敲出關鍵超前轟，然而9局下後援左投費西亞（Alex Vesia）卻沒能守住領先遭到追平，最後道奇10局下遭到再見安打輸球，費西亞賽後自責表示，這是他今年投最爛的一場比賽。

9局上道奇以6：5領先天使，費西亞登板後馬上被倫吉佛（Luis Rengifo）敲出安打，接著又保送歐哈皮（Logan O'Hoppe），天使犧牲觸擊後推進至二三壘，道奇選擇敬遠將一壘填滿，此時1出局滿壘局面，費西亞被沙努爾（Nolan Schanuel）敲出高飛犧牲打追平，接著費西亞又保送楚奧特（Mike Trout）後退場。

最後道奇在10局下被阿戴爾（Jo Adell）敲出再見安打，對天使吞下跨季6連敗。費西亞此役投0.2局被敲1安打，投出多達3次四壞保送，23球只有11球好球，失掉1分，吞下本季第3次救援失敗。賽後他坦言：「這絕對是今年最糟的一次登板。」

回顧今天的表現，費西亞坦言雖然自己始終專注在把球投進好球帶、積極進攻打者，但四縫線速球就是壓不下來，「今晚是我的責任，我必須投得更好。」

大谷翔平在9局上敲出本季第43轟，幫助球隊取得領先，費西亞表示：「那支全壘打真的很精彩，我走上投手丘時的感覺也很棒，但最後一下子就崩盤了，保送是致命傷。」費西亞8月共5場登板，其中有3場都失分，但他否認是疲勞因素，「我會專注面對下一場比賽，這是最好的方法。」

