中職》李東洺被猛獅打爆下二軍 陳金鋒充分體諒他的辛勞

富邦悍將李東洺受訪談昨日投球狀況。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕 富邦悍將投手李東洺昨慘遭統一獅打爆，先發只解決1人次，被敲5安包含2轟另有2次四死球，失7分都是責失苦吞本季第6敗，累計防禦率漲至4.48，本季他先發15場共投72.1局都是生涯新高。

對於李東洺的狀況，悍將總教練陳金鋒指出，今年李東洺局數投得滿多的，狀況有些下滑，暫時先讓他下二軍休息，等到身體狀況調整回來，之後回一軍再跟投手教練許銘傑討論，是不是要回到先發輪值，畢竟今年他設定的投球局數也差不多達標了，李東洺沒有經過一整季的先發輪值，身體狀況會往下走，這部分可以理解。

悍將先發輪值除了3洋投布坎南、力亞士、魔力藍，如今少了李東洺，只剩黃保羅，鋒總表示，先發輪值的缺交給陳仕朋，之前陳仕朋投中繼狀況還不錯。

悍將割捨富藍戈，3洋投配置都是先發投手，鋒總說，這個取捨考慮滿久的，富藍戈對球隊的幫助確實是滿大的，只是，就像昨天的狀況，即使富藍戈留在球隊也沒辦法上場，這是比較困難的抉擇，只能找出一個對現況最好的安排。

上週六黃保羅對中信兄弟先發2.1局用63球失5分承擔敗投，休兩天後，昨他登板中繼2局用24球無失分。

昨天大比分落後讓黃保羅出賽的考量，鋒總解釋，投手教練許銘傑考量黃保羅在上一場先發前，已有2個禮拜沒投球，上週六先發狀況沒那麼好，所以昨天讓他登板順便調整狀況和找投球感覺，投得狀況還不錯的，目前黃保羅還是先發輪值一員。

