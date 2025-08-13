晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷無懈可擊確信彈讓福留孝介看傻！談「三殺」點名道奇戰犯

2025/08/13 17:48

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天雖然被天使上演罕見「三殺守備」，但9局上仍一吐怨氣敲出超前陽春砲，讓擔任球評的日本名將福留孝介也看傻言，然而談到該次三殺守備，福留孝介也點出道奇壘上跑者的疏失。

大谷在6局上敲出游擊平飛球，被內托（Zach Neto）美技接殺後馬上踩二壘封殺跑者，再傳往一壘，拉辛（Dalton Rushing）因回壘不及遭到觸殺，形成一記罕見的「6-6-3」三殺守備。不過大谷9局上馬上開轟，從明星終結者簡森（Kanley Jansen）手中敲出擊球初速114.8英哩的超前陽春砲，擔任球評的福留孝介當下也只能苦笑：我已經無話可說了，真的只能舉雙手投降了！」

然而道奇牛棚還是無法守住領先，9局下遭追平後，10局下被敲出再見安打，目前戰績已經被教士追平，兩隊並列國聯西區龍頭。賽後福留孝介直言大谷敲出意想不到的三殺，二壘跑者被封殺或許情有可原，「但一壘跑者拉辛的起跑就太離譜了，跑者必須依照出局數去判斷跑壘，該做的事一定要做到。」

福留孝介補充：「沒想到道奇會在球季這時候被追到分區並列第一，教士隨著達比修有回歸，球隊整體的士氣變得更好了。明天大谷要先發登板，如果不能打好這場比賽，接下來面對教士的3連戰就麻煩了。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中