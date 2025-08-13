MLB》大谷無懈可擊確信彈讓福留孝介看傻！談「三殺」點名道奇戰犯

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天雖然被天使上演罕見「三殺守備」，但9局上仍一吐怨氣敲出超前陽春砲，讓擔任球評的日本名將福留孝介也看傻言，然而談到該次三殺守備，福留孝介也點出道奇壘上跑者的疏失。

大谷在6局上敲出游擊平飛球，被內托（Zach Neto）美技接殺後馬上踩二壘封殺跑者，再傳往一壘，拉辛（Dalton Rushing）因回壘不及遭到觸殺，形成一記罕見的「6-6-3」三殺守備。不過大谷9局上馬上開轟，從明星終結者簡森（Kanley Jansen）手中敲出擊球初速114.8英哩的超前陽春砲，擔任球評的福留孝介當下也只能苦笑：我已經無話可說了，真的只能舉雙手投降了！」

然而道奇牛棚還是無法守住領先，9局下遭追平後，10局下被敲出再見安打，目前戰績已經被教士追平，兩隊並列國聯西區龍頭。賽後福留孝介直言大谷敲出意想不到的三殺，二壘跑者被封殺或許情有可原，「但一壘跑者拉辛的起跑就太離譜了，跑者必須依照出局數去判斷跑壘，該做的事一定要做到。」

福留孝介補充：「沒想到道奇會在球季這時候被追到分區並列第一，教士隨著達比修有回歸，球隊整體的士氣變得更好了。明天大谷要先發登板，如果不能打好這場比賽，接下來面對教士的3連戰就麻煩了。」

