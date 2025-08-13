晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》楊柳颱風襲台！獅隊今晚打完住一晚 明天再回台南

2025/08/13 17:44

統一獅教練莊駿凱提醒外野手風勢強勁注意事項。（記者陳志曲攝）統一獅教練莊駿凱提醒外野手風勢強勁注意事項。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕7月6日天母球場統一對全龍之戰結束，獅隊全隊搭球團大巴連夜趕回台南，只是路程中碰上當晚11點多在嘉義布袋登陸的颱風丹娜絲來襲，當時隊長陳傑憲在IG限時動態搭配划龍舟影片指「這風雨蠻刺激的」，引發球迷對於球員安全的熱烈討論。

當時獅隊領隊蘇泰安的回應是，「平時都有提醒駕駛遇到風雨要降低車速，目前球員都已安全抵達在家休息。」若之後再遇更大風雨狀況，球團會再做安全評估。

楊柳颱風今天下午從台東太麻里登陸，下午4時左右就已經翻越南部山脈、通過平原地區，並從台南七股出海，為了確保全隊教練、球員和後勤工作人員的安全，今天新莊球場獅隊對富邦悍將比賽打完，獅隊將住宿北部地區飯店，等到隔天再搭大巴回台南，根據氣象預報，屆時南部地區風雨已趨緩。

楊柳颱風為北台灣帶來強風和間歇性雨勢，今天賽前獅隊總教練林岳平特別叮嚀野手，守備時須注意的地方，餅總說，「今天一定要注意的就是風啊，颱風天的風確實是比較難掌握的，球在高空時，野手要提早就位準備接球，等球掉下來時，風向改變球的軌跡才有辦法做應變，這是很好的比賽經驗。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中