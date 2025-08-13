中職》楊柳颱風襲台！獅隊今晚打完住一晚 明天再回台南

統一獅教練莊駿凱提醒外野手風勢強勁注意事項。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕7月6日天母球場統一對全龍之戰結束，獅隊全隊搭球團大巴連夜趕回台南，只是路程中碰上當晚11點多在嘉義布袋登陸的颱風丹娜絲來襲，當時隊長陳傑憲在IG限時動態搭配划龍舟影片指「這風雨蠻刺激的」，引發球迷對於球員安全的熱烈討論。

當時獅隊領隊蘇泰安的回應是，「平時都有提醒駕駛遇到風雨要降低車速，目前球員都已安全抵達在家休息。」若之後再遇更大風雨狀況，球團會再做安全評估。

請繼續往下閱讀...

楊柳颱風今天下午從台東太麻里登陸，下午4時左右就已經翻越南部山脈、通過平原地區，並從台南七股出海，為了確保全隊教練、球員和後勤工作人員的安全，今天新莊球場獅隊對富邦悍將比賽打完，獅隊將住宿北部地區飯店，等到隔天再搭大巴回台南，根據氣象預報，屆時南部地區風雨已趨緩。

楊柳颱風為北台灣帶來強風和間歇性雨勢，今天賽前獅隊總教練林岳平特別叮嚀野手，守備時須注意的地方，餅總說，「今天一定要注意的就是風啊，颱風天的風確實是比較難掌握的，球在高空時，野手要提早就位準備接球，等球掉下來時，風向改變球的軌跡才有辦法做應變，這是很好的比賽經驗。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法