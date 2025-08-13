MLB》「變成餵球...」挨大谷翔平超前轟 天使明星守護神讚嘆：不可思議

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使明星守護神簡森（Kenley Jansen），今天成為道奇日本巨星大谷翔平本季第43轟的苦主，賽後他對大谷的表現讚譽有加。

大谷今在9上逮中簡森一顆92.4英哩偏高卡特球，轟出右外野陽春砲，本季第43轟出爐，擊球初速高達114.8英哩（約184.8公里）、飛行距離404英呎、仰角29度，幫助道奇超前比數，但天使在9下追平，進入延長賽，最終天使10下敲出再見安打以7：6險勝。

賽後受訪時，簡森盛讚大谷是一位很出色的打者，「過去我對戰他的成績非常好，這應該是他第一次從我手中擊出安打，那顆卡特球沒有掉下來，如果位移不夠，就變成給對手打擊練習的餵球。」

簡森讚嘆大谷說：「他真的是很棒的打者，那球完全被他掌握住了，真的很厲害。」根據日媒指出，在大谷今天開轟前，過去對上簡森9打席，7打數0安打，有2次四壞、4次三振。

簡森表示，希望明天能對大谷復仇，「我希望明天能再對上他，屆時我會再讓他見識我的卡特球。」

簡森提到，會被大谷砲轟就是因為失投，「他真的是不可思議的打者，我犯了錯，而他逮個正著，就這麼簡單，如果能將球投到正確的位置，我有信心能解決他，對上他時絕對不容許犯錯。」

