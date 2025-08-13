晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》盛讚大谷最頂尖！昨稱他「大哥哥」的內托：我可能惹他不爽了

2025/08/13 18:23

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天面對老東家天使，在6局上敲出游擊平飛球，形成罕見「三殺守備」，策動三殺的天使游擊手內托（Zach Neto）賽後也笑稱，自己可能惹大谷不爽了。

24歲的內托今天在6局上美技接殺大谷打出的內野平飛球，之後策動隊史第8次三殺守備，這也是他生涯首度完成三殺。賽後在更衣室中被美國與日本媒體圍繞，昨天雙響砲的他坦言這比開轟更興奮，以還原當下狀況：「無人出局一二壘有人，打擊區上是聯盟最頂尖打者，在這種情況下完成三殺，真的很特別。」

大谷被「三殺」後，9局上不甘示弱敲出右外野方向超前全壘打，這球大谷一揮棒就知道小白球必過大牆，擊球初速高達114.8英哩，飛行距離404英呎。對此內托笑回：「我可能惹他不爽了！不過沒關係！」最終天使9局下追平比數，並在10局下再見道奇。

曾與大谷在天使有過隊友緣的內托，昨天賽前與大谷相談甚歡，受訪時還透露大谷就像他的大哥哥。明天大谷將要首度以道奇球員身分登板對決天使，內托也說道：「明天要與投手丘上的他對決，所以這場勝利，我只打算再享受幾個小時就好。」

內托。（美聯社）內托。（美聯社）

