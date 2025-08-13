晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「沒看過這麼誇張的風！」 獅悍兩隊野手叫苦連天

2025/08/13 18:09

富邦悍將教練陳連宏（中）提醒外野手風大時接球注意事項。（記者陳志曲攝）富邦悍將教練陳連宏（中）提醒外野手風大時接球注意事項。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕楊柳颱風襲台，大台北地區狂風亂吹，今天新莊球場富邦悍將交手統一獅，賽前兩隊都針對捕手和內、外野手進行守備特訓，取消室外打擊練習，只見悍將外野守備教練詹智堯擊出的強勁飛球，數球被硬生生吹到接近內野紅土區，足見「怪風」威力，兩隊野手都直呼有夠難守。

「沒看過這麼誇張的風！」悍將申皓瑋今天擔任先發左外野手，他笑說，風真的大到很恐怖，球打出去不知道會飛到哪裡，進職棒第一次遇到這麼強大的風勢，「這樣守備沒有攻式，只能隨機應變了。」

今天戴培峰擔任悍將先發捕手，賽前練接飛球，他數度因怪風亂吹而沒接到球，他表示，看外野旗幟飄逸的方向僅供參考，因為風吹得上、下層方向可能不太一樣，有可能跟旗幟一樣高的位置是吹逆風，但球再打高一點吹得又是順風，實在不好判斷；至於如何因應，戴培峰笑說，「只能請菩薩保佑了！」

此役張育成守三壘，本季第2度擔任先發三壘手，他說，以前在美國曾遇過颶風或沙塵暴而停止比賽，這是回台後遇過最強的風勢，雖然白天練習接飛球的偏逆風，但晚上比賽開打可能風勢又不同，「只能跟著風向走，一直盯著球，抵抗大自然。」

統一獅教練高志綱（中）提醒捕手接殺高飛球注意事項。（記者陳志曲攝）統一獅教練高志綱（中）提醒捕手接殺高飛球注意事項。（記者陳志曲攝）

富邦悍將孔念恩守備練習。（記者陳志曲攝）富邦悍將孔念恩守備練習。（記者陳志曲攝）

富邦悍將陳真守備練習。（記者陳志曲攝）富邦悍將陳真守備練習。（記者陳志曲攝）

統一獅教練莊駿凱提醒外野手風勢強勁注意事項。（記者陳志曲攝）統一獅教練莊駿凱提醒外野手風勢強勁注意事項。（記者陳志曲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中