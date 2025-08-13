中職》「沒看過這麼誇張的風！」 獅悍兩隊野手叫苦連天

富邦悍將教練陳連宏（中）提醒外野手風大時接球注意事項。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕楊柳颱風襲台，大台北地區狂風亂吹，今天新莊球場富邦悍將交手統一獅，賽前兩隊都針對捕手和內、外野手進行守備特訓，取消室外打擊練習，只見悍將外野守備教練詹智堯擊出的強勁飛球，數球被硬生生吹到接近內野紅土區，足見「怪風」威力，兩隊野手都直呼有夠難守。

「沒看過這麼誇張的風！」悍將申皓瑋今天擔任先發左外野手，他笑說，風真的大到很恐怖，球打出去不知道會飛到哪裡，進職棒第一次遇到這麼強大的風勢，「這樣守備沒有攻式，只能隨機應變了。」



今天戴培峰擔任悍將先發捕手，賽前練接飛球，他數度因怪風亂吹而沒接到球，他表示，看外野旗幟飄逸的方向僅供參考，因為風吹得上、下層方向可能不太一樣，有可能跟旗幟一樣高的位置是吹逆風，但球再打高一點吹得又是順風，實在不好判斷；至於如何因應，戴培峰笑說，「只能請菩薩保佑了！」

此役張育成守三壘，本季第2度擔任先發三壘手，他說，以前在美國曾遇過颶風或沙塵暴而停止比賽，這是回台後遇過最強的風勢，雖然白天練習接飛球的偏逆風，但晚上比賽開打可能風勢又不同，「只能跟著風向走，一直盯著球，抵抗大自然。」

統一獅教練高志綱（中）提醒捕手接殺高飛球注意事項。（記者陳志曲攝）

富邦悍將孔念恩守備練習。（記者陳志曲攝）

富邦悍將陳真守備練習。（記者陳志曲攝）

統一獅教練莊駿凱提醒外野手風勢強勁注意事項。（記者陳志曲攝）

