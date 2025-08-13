MLB》道奇國西龍頭遭追平！佛里曼嘆：看明天大谷能否投9局夯7轟吧

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天遭天使再見，對天使吞下跨季6連敗，同時國聯西區龍頭寶座也遭到教士追平，道奇MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）賽後強調，現在球隊必須專注贏下每一場比賽。

道奇今天在9局上靠著大谷翔平的超前陽春砲取得6：5領先，然而9局下費西亞（Alex Vesia）控球大亂遭到追平，10局下天使阿戴爾（Jo Adell）敲出再見安打。目前道奇與教士戰績同樣為68勝52敗，並列國聯西區第一，如果明天再輸球，不僅將再度遭天使橫掃，也可能痛失分區龍頭的位置。

道奇強打佛里曼賽後坦言，現在要談分區冠軍還言之過早，眼前最重要的還是必須設法贏球，「沒有時間去擔心外界的事情，我們得先把自己的事情顧好。」

「我想你可以感受到那股挫折感。」佛里曼說道，「你很想贏下這些比分接近的比賽，因為如果能拿下這些比賽，就能建立信心，接著就能開始在每場比賽拿個9分、10分，慢慢把氣勢串聯起來。」

道奇本季對天使5戰全敗，明天系列戰最終戰將由大谷翔平掛帥先發，佛里曼也開玩笑表示：「明天是翔平先發，看看他能不能投滿9局、順便敲7發全壘打吧！」

