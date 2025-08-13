中職》李珠珢首登台北101擔任一日店長！大推「雲中星月」情侶聖地

李珠珢擔任台北101一日店長。（富邦育樂提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕七夕情人節將近，高空浪漫持續發燒！韓籍富邦啦啦隊女神李珠珢於今（13）日首度登上台北101觀景台，化身382公尺高空的「一日店長」，大推台北101觀景台為最佳約會勝地，更換上自己親選的台北101觀景台「店長推薦最愛限定禮包組」服飾─黑色飛行外套、塔尖灰色POLO衫與塔尖黑色棒球帽等，與粉絲共同身穿情侶裝甜蜜互動，尖叫聲與快門聲此起彼落，瞬間嗨翻全場。李珠珢一現身便展現親民形象，以中文向粉絲打招呼，並笑稱：「這些都是我精選的最愛禮品，穿起來很有型，也很適合在觀景台打卡！」

限量125組的李珠珢店長推薦禮包組十分超值，包含台北101塔尖黑色棒球帽、灰色塔尖POLO衫、黑色飛行外套、復刻經典台北101悠遊卡-馬賽克花火、限定李珠珢一日店長小卡等，以及粉絲最期待的「互動體驗券」，可與李珠珢簽名、比心、合影互動不間斷。禮包在8/7（四）開賣當天即被秒殺，不少粉絲直呼「搶到就是今年七夕最甜的禮物」，即使未搶到禮包組，購買一般門票的旅客及粉絲仍可欣賞活動，並至台北101 5F及89F觀景台禮品店等處購買同款單品，共睹一日店長風采魅力的同時，也可體驗與李珠珢店長同穿情侶裝的滿滿幸福感。

活動中，李珠珢大讚台北101觀景台是「最浪漫的約會景點」，特別推薦「雲中星月」打卡區、台北101霓虹燈牆區及最新的「幻丘洞森」等浪漫佈置，同時還有期間限定、趣味十足的「超級機器人傳奇特展」，在台北101觀景台讓人不只可遠眺台北高空山巒及城市景致，還有豐富策展佈置及午茶餐飲可享用，夜晚更能沉浸在燈火與星空交織的動人氛圍中，適合情侶一起登高共創美好回憶。

台北101觀景台七夕期間推出的雙人同遊GOGOGO套票活動也持續熱賣中（即日起至9/30止），兩人同行只需NTD999（原價NTD1,200），即可登高共享360度城市天際線與浪漫秘境花園，無論情侶約會、閨密打卡或親子同樂都能留下專屬的雲端回憶。這個夏天，高空美景、偶像魅力與限定優惠一次集結，邀請大家不妨一同登頂雲端，體驗專屬的七夕浪漫。購票詳情請見：https://stage101.welcometw.com/tour/aORv

