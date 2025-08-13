晴時多雲

MLB》罕見！大谷翔平對老東家天使敲「三殺」 寫相隔44年首見紀錄

2025/08/13 19:56

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天面對老東家天使，於6局上敲出游擊平飛球形成罕見「三殺守備」，更寫下一項離奇大聯盟紀錄。

大谷此役在6局上無人出局一二壘有人上場打擊，逮中天使左投柏克的97.1英哩速球，敲出游擊方向平飛球，天使游擊手內托（Zach Neto）美技接殺後馬上踩二壘封殺跑者，再傳往一壘，拉辛（Dalton Rushing）因回壘不及遭到觸殺，形成一記罕見的「6-6-3」三殺守備。

根據數據專家哈維（Greg Harvey）指出，大谷翔平成為1981年4月27日的貝勒（Don Baylor）以來，首位面對老東家敲出三殺的MVP得主。

貝勒於1970-1988年活躍於大聯盟，效力過金鶯、運動家、天使、洋基、紅襪、雙城，曾於1979年奪下MVP。1981年4月27日，效力於天使的貝勒在對上運動家的比賽中，同時是在6局上無人出局一二壘有人時，敲出游擊平飛球形成三殺。

