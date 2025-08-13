晴時多雲

NFL》比爾4年14億綁住25歲新星跑衛庫克！休季狂砸190億鎖定6核心

2025/08/13 20:39

比爾跑衛庫克與四分衛艾倫。（資料照）比爾跑衛庫克與四分衛艾倫。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者薛弗特（Adam Schefter）報導，水牛城比耳與25歲新星跑衛庫克（James Cook）達成4年4800萬美元（約新台幣14億）延長合約，包含3000萬美元保證薪資，創下過去5年聯盟所有跑衛最高。

庫克整個休季都在與比爾隊進行續約談判，一直到訓練營開始，但始終未達成協議，庫克也因此錯過比爾首場季前熱身賽。不過就在昨天，庫克全副武裝現身於球場，全程參與比爾的訓練，今天也總算完成延長合約。

25歲的庫克是前4屆明星跑衛D.庫克（Dalvin Cook）的弟弟，他在2022年選秀會第2輪63順位被比爾相中，2023年起成為比爾主力跑衛，去年是他連續第2年入選職業盃，出賽16場，207次跑陣推進1009碼，拿下全聯盟最多的16次跑陣達陣，更追平名人堂球星辛普森（O.J. Simpson）的隊史紀錄。

比爾休季與新科MVP四分衛艾倫（Josh Allen）簽下6年3.3億美元延長合約，是此休季最大筆續約。除了艾倫，比爾也陸續綁住庫克、角衛班佛德（Christian Benford）、防守邊鋒盧索（Gregory Rousseau）、線衛柏納德（Terrell Bernard）與外接手夏奇爾（Khalil Shakir），合計狂砸6.37億美元（約新台幣190億）。

