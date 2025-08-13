中職》陳金鋒連兩天震怒！ 這次是因界外球改判觸身

富邦悍將總教練陳金鋒（右）上場抗議判決。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今天新莊富邦悍將對統一獅之戰，4局上獅隊進攻，兩出局一壘有人，悍將先發洋投力亞士砸到朱迦恩左手背，第一時間主審陳均瑋判決界外球，此時獅隊總教練林岳平提出電視重播輔助判決，最終改判觸身球保送。

這一改判立刻引發悍將總教練陳金鋒強烈不滿，他衝上場大動作抗議，不斷用手勢和腳部畫線表示「朱迦恩有出棒意圖才被球砸到手」，應該是明顯的界外球才對，爭論時間長達數分鐘之久，只是鋒總再怎麼抗議仍徒勞無功，只能無奈地走回休息室，隨後林佳緯敲安進帳1分打點，新莊悍將主場球迷發出陣陣噓聲表達不滿情緒。

依據棒球規則，如果打者沒有揮棒，球也沒進入好球帶，而球打中打者身體被判為觸身球；根據棒球規則精神，今天界外球改判觸身球，聯盟技術室人員顯然認為朱迦恩沒出棒，且這一球沒進入好球帶。

事實上，昨天鋒總首局就對主審邱景彥好壞球判決大表不滿，再1局下結束換局時上場激烈抗議，沒想到今天改判又對悍將不利，鋒總連兩天震怒。

