中職》味全龍延長賽震撼雙轟3連勝 兄弟寫史上首見悲情紀錄

〔記者龔乃玠／台中報導〕味全龍劉基鴻在延長賽夯出致勝2分砲，聯手郭天信的2分彈轟垮中信兄弟終結者吳俊偉，單局狂灌4分，率隊以4：1擊敗中信兄弟，取得對戰4連勝，而中信王牌羅戈成為史上首位9局99球內卻無勝投的悲情投手。

龍隊先發投手龍聖暌違1個月上一軍先發完美演出，開賽猛飆12上12下，僅在5局上被曾頌恩、黃韋盛敲雙安，最終仍解決高宇杰和岳東華化解危機，合計80球投6局僅被敲2安，投出3次三振，無失分。

羅戈不遑多讓，開賽以7上7下揭幕，前5局僅被敲1支一壘安打，雖然在6至8局各被敲1支安打，最終都能靠自己化解危機，9局上再繳三上三下，僅花95球就繳出9局無失分，被敲4支安打，外帶6次三振，但隊友未能給予火力援護，無緣締造「Maddux完封」。

過去中職至少投9局且在99球內無失分退場有60人次，全部都拿下勝投，羅戈成為史上首位繳出此成績卻未能奪下勝投的超悲情投手。

雙方鏖戰至突破僵局制，中信終結者吳俊偉大放火，一上場就被劉基鴻夯出2分彈，再被郭天信夯出2分彈，味全單局猛灌4分，奠定勝基。



