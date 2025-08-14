MLB》MVP毫無爭議！ 美媒力挺鬼神二刀流大谷翔平：他史上最偉大

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕隨著大聯盟賽季邁入後段，MVP話題掀起討論，對此《FOX Sports》分析師韋蘭德（Ben Verlander）認為國聯MVP毫無爭議，該由道奇日本巨星大谷翔平獲獎。

韋蘭德在自己的播客節目「Flippin' Bats With Ben Verlander」中表示：「讓我們挑明說吧，大谷翔平顯然就是國聯MVP，今年他已經敲出超過40轟，OPS超過1，還重返投手丘。」

雖然大谷仍處於復健賽形式，不過依然展現強投豪打的鬼神二刀流，韋蘭德直言：「在6日的比賽中，他投出時速100英哩的火球，4局猛飆8次三振，然後戴上打擊頭盔，轟出超大號全壘打，先發登板又開轟，這正是大谷翔平成為史上最偉大球員的原因。」

韋蘭德總結道：「我知道國聯MVP人選存在爭論，也理解大家想討論這個話題。我很清楚阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）有多麼優秀，今年的表現有多出色，討論史瓦伯（Kyle Schwarber）的火燙狀態也很有趣。但到此為止吧，MVP毫無爭議，這個人是史上最偉大的球員，大谷翔平將會拿下MVP。」

