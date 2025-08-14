晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》MVP毫無爭議！ 美媒力挺鬼神二刀流大谷翔平：他史上最偉大

2025/08/14 06:51

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕隨著大聯盟賽季邁入後段，MVP話題掀起討論，對此《FOX Sports》分析師韋蘭德（Ben Verlander）認為國聯MVP毫無爭議，該由道奇日本巨星大谷翔平獲獎。

韋蘭德在自己的播客節目「Flippin' Bats With Ben Verlander」中表示：「讓我們挑明說吧，大谷翔平顯然就是國聯MVP，今年他已經敲出超過40轟，OPS超過1，還重返投手丘。」

雖然大谷仍處於復健賽形式，不過依然展現強投豪打的鬼神二刀流，韋蘭德直言：「在6日的比賽中，他投出時速100英哩的火球，4局猛飆8次三振，然後戴上打擊頭盔，轟出超大號全壘打，先發登板又開轟，這正是大谷翔平成為史上最偉大球員的原因。」

韋蘭德總結道：「我知道國聯MVP人選存在爭論，也理解大家想討論這個話題。我很清楚阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）有多麼優秀，今年的表現有多出色，討論史瓦伯（Kyle Schwarber）的火燙狀態也很有趣。但到此為止吧，MVP毫無爭議，這個人是史上最偉大的球員，大谷翔平將會拿下MVP。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中