中職》台灣是第2個家！遭富邦註銷離開 富藍戈告別：永遠不會忘記...

富藍戈。（資料照，記者王藝菘攝）

〔體育中心/綜合報導〕富邦悍將註銷火球男富藍戈，今日球團放出他的道別影片，富藍戈感性表示：「我永遠不會忘記富邦家人。」

離開效力4年的富邦，富藍戈表示：「我在這支球隊待了很久，現在不知道該怎麼說，情緒感覺有點複雜，這些年來我在這裡經歷了很多事情。」

請繼續往下閱讀...

富藍戈2022年季中來台加盟富邦，他細數這4年的點滴，包括締造中職史上最快球速紀錄，也在新莊球場舉行小孩性別派對，「其實有很多事可以分享，但現在好像有點說不出來，不過很高興能夠有機會來到這裡，我永遠不會忘記富邦。」

富藍戈昨天來到新莊球場跟隊友們告別，他在休息室哽咽說道：「首先要感謝大家，從我來到（隊上）第一天開始，大家就待我像家人，我不喜歡離別的感覺，只能用最真誠的心跟大家說謝謝，也感謝富邦給我的這一切，我來到這裡交了很多朋友，你們就像我的家人，跟你們相處的時間，比跟我親弟弟還要長，希望大家都能保持健康，持續努力追求自己的夢想，我永遠不會忘記你們的。」

富藍戈也感性指出，台灣就像他的第二個家，「我在這裡受到的愛真是太棒了，我女兒就是在這裡長大的，我甚至跟妻子聊過『我們喜歡待在這裡』，這是一個安全的國家，我們在台灣感到平靜、安全，我們喜歡台灣對待我們的方式，台灣人非常尊重人，我周圍的人都非常愛我們，也尊重我們的家人，我們真的很喜歡台灣。」

最後，富藍戈向球迷們道出感謝，「每場比賽我都能感受到愛，就連我的家人也受到了球迷的愛護，我真的很感激，永遠不會忘記這一點，我不知道我的未來，下一個國家或下一支球隊會是在哪裡，但我永遠不會忘記富邦家人，還有其他台灣球迷，我也非常愛大家，感謝你們所有的愛與支持。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法