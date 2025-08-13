晴時多雲

體育 籃球 其它

亞洲盃》首支4強球隊出爐！衛冕軍澳洲24分差大勝菲律賓晉級

2025/08/13 20:49

澳洲24分差大勝菲律賓。（取自FIBA官網）澳洲24分差大勝菲律賓。（取自FIBA官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕衛冕軍澳洲今在亞洲盃籃球錦標賽8強戰，全隊5人得分上雙，福克斯威爾（Owen Stephen Foxwell）繳出全隊最高17分，助隊以84：60輕取菲律賓，連3屆闖進4強。

已經在亞洲盃2連霸的澳洲，這次小組賽沒有碰上太多挑戰，以3連勝、分組第1晉級8強；菲律賓在這次小組賽僅拿下1勝2負，以分組第3落入附加賽，並和地主沙烏地阿拉伯鏖戰到延長賽才拿下8強門票，相隔兩屆才又回到8強行列。

澳洲無愧是衛冕軍，上半場三分球15投7中，蓋洛威（Jaylin Galloway）拿下全隊最高12分，幫助球隊在上半場打完取得48：28大幅領先。菲律賓方面，奎安寶（Kevin Quiambao）半場拿下11分全隊最高，布朗利（Justin Brownlee）則處處受到限制，攻下8分。

即便陷入大幅落後，菲律賓絲毫沒有放棄，第3節拉莫斯（Dwight Ramos）、布朗利接力得分，湯普森（Scottie Thompson）飆進三分球，稍稍縮小差距，但也無力改變戰局，這次亞洲盃之旅畫下句點。

澳洲隊今天5人得分上雙，且各方面數據都勝過菲律賓，福克斯威爾繳出全隊最高17分，蓋洛威15分次之，團隊籃板數贏了21個；菲律賓方面，奎安寶拿下全隊最高17分、拉莫斯（Dwight Ramos）15分次之。

