中職》揮之不去的「黑色8月夢魘」 富邦悍將慘吞5連敗

富邦悍將先發投手力亞士亂流。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕統一獅今晚在颱風夜靠42歲老將陳鏞基、41歲老將胡金龍先後轟出兩分砲，加上投手群有效壓制，最終就以5：1擊敗富邦悍將，悍將慘吞5連敗持續墊底，獅隊拿下3連勝。

值得一提的是，去年8月悍將戰績4勝17敗，今年8月再度跌入深淵，戰績是慘澹的2勝7敗，「黑色8月」宛如揮之不去的夢魘。

請繼續往下閱讀...

1局上獅隊靠陳鏞基兩分砲取得領先，同時他在中職生涯累計135轟，獨居隊史全壘打王，4局上陳聖平敲安，兩出局一壘有人，朱迦恩打擊時左手背挨球吻，第一時間主審陳均瑋判決界外球，獅隊提出電視重播輔助判決，最終改判觸身球保送，悍將總教練陳金鋒大表不滿，上場激烈抗議仍無法改判。

朱迦恩觸身球上壘，獅隊兩出局一、二壘有人，林佳緯適時敲安進帳1分打點，6局上胡金龍也轟出兩分砲，獅隊取得5：0領先。悍將在6局上靠范國宸安打和張進德二壘安打追回1分，無奈後續攻勢乏力落敗，陳鏞基單場敲雙安貢獻2分打點，獲選單場MVP。

20歲的獅隊小將周彥農生涯第2度先發，主投4局被敲2安，雖送出4次四壞保送仍力保不失，與牛棚聯手封鎖悍將打線。

統一獅陳鏞基（中）敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）

統一獅胡金龍（中）敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手力亞士。（記者陳志曲攝）

統一獅先發投手周彥農。（記者陳志曲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法