晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》揮之不去的「黑色8月夢魘」 富邦悍將慘吞5連敗

2025/08/13 21:34

富邦悍將先發投手力亞士亂流。（記者陳志曲攝）富邦悍將先發投手力亞士亂流。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕統一獅今晚在颱風夜靠42歲老將陳鏞基、41歲老將胡金龍先後轟出兩分砲，加上投手群有效壓制，最終就以5：1擊敗富邦悍將，悍將慘吞5連敗持續墊底，獅隊拿下3連勝。

值得一提的是，去年8月悍將戰績4勝17敗，今年8月再度跌入深淵，戰績是慘澹的2勝7敗，「黑色8月」宛如揮之不去的夢魘。

1局上獅隊靠陳鏞基兩分砲取得領先，同時他在中職生涯累計135轟，獨居隊史全壘打王，4局上陳聖平敲安，兩出局一壘有人，朱迦恩打擊時左手背挨球吻，第一時間主審陳均瑋判決界外球，獅隊提出電視重播輔助判決，最終改判觸身球保送，悍將總教練陳金鋒大表不滿，上場激烈抗議仍無法改判。

朱迦恩觸身球上壘，獅隊兩出局一、二壘有人，林佳緯適時敲安進帳1分打點，6局上胡金龍也轟出兩分砲，獅隊取得5：0領先。悍將在6局上靠范國宸安打和張進德二壘安打追回1分，無奈後續攻勢乏力落敗，陳鏞基單場敲雙安貢獻2分打點，獲選單場MVP。

20歲的獅隊小將周彥農生涯第2度先發，主投4局被敲2安，雖送出4次四壞保送仍力保不失，與牛棚聯手封鎖悍將打線。

統一獅陳鏞基（中）敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）統一獅陳鏞基（中）敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）

統一獅胡金龍（中）敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）統一獅胡金龍（中）敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手力亞士。（記者陳志曲攝）富邦悍將先發投手力亞士。（記者陳志曲攝）

統一獅先發投手周彥農。（記者陳志曲攝）統一獅先發投手周彥農。（記者陳志曲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中