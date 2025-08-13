晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》陳鏞基絕妙提議 胡金龍大笑「餅哥心臟受得了嗎？」

2025/08/13 22:10

統一獅胡金龍（左）與陳鏞基（右）同場開轟。（記者陳志曲攝）統一獅胡金龍（左）與陳鏞基（右）同場開轟。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕統一獅老將胡金龍和陳鏞基今天同場轟出兩分砲，幫助球隊以5：1擊敗富邦悍將，陳鏞基獲選單場MVP。

1局上陳鏞基轟出兩分砲，胡金龍6局上也轟兩分砲，兩人生涯首度同隊同場開轟，同時也是生涯第3度同場開轟。

胡金龍笑說，「鏞基前面打得太好了，我要做出一點貢獻，不然很丟臉。」陳鏞基表示，近期陳傑憲、邱智呈和林子豪都在傷兵名單，希望可以把自己做到做好，以身作則帶領年輕球員。

兩人在獅隊首度同場開砲，陳鏞基表示，兩人同場先發都很難了，何況是同場開轟，熱愛打高爾夫球的胡金龍笑說，「和鏞基同場開轟真的很難得，可遇不可求，應該比一桿進洞還難。」

近期陳鏞基傷癒復出，他說，以不受傷為第一目標，球隊快結束了，希望以健康的身體打完剩下的例行賽，「到時候金龍引退賽，我守二壘，金龍守游擊。」胡金龍聞訊大笑，「餅哥（獅隊總教練林岳平）心臟受得了嗎？」





