中職》對兄弟猛打+開轟 郭天信賽後大爆哭

〔記者龔乃玠／台中報導〕味全龍劉基鴻在延長賽夯出致勝2分砲，聯手郭天信的2分彈轟垮中信兄弟終結者吳俊偉，單局狂灌4分，率隊以4：1擊敗中信兄弟。龍隊開路先鋒郭天信單場3安猛打賞，中斷連續23打數無安打的大低潮，賽後壓力跟情緒都大釋放，哭著走回休息室。

「已經悶很久了⋯」郭天信說近期雖然遇到低潮，但教練沒有將他移出首棒的想法，「既然教練團相信我，那我沒理由不相信自己。」

郭天信從8月5日扛下開路先鋒，卻連續5場無安打，今天教練團仍將他擺在首棒，他回報教練團的信任，從羅戈手中打出2支安打，10局上更夯出全壘打。

終結低潮前的2天休假，郭天信坦言會有聲音在腦袋裡面，只能跑去球場做重訓，讓自己有事做，不會產生不好的想法，「葉總、火哥都很相信我，也鼓勵我，還有智勝學長、朱哥都一直鼓勵我說，你一定會遇到這種狀況、也不是沒遇過，要勇敢一點。」

郭天信終結連續23打數無安打，避免追平2023年連續27打數無安打的生涯最長紀錄，他說，「這場讓我感覺自己可以幫到球隊，希望可以繼續保持。」

