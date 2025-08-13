晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》20歲小將周彥農4局0失分好投 餅總有話直說

2025/08/13 22:32

統一獅先發投手周彥農化解失分危機。（記者陳志曲攝）統一獅先發投手周彥農化解失分危機。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕20歲的統一獅小將周彥農，上週二對樂天桃猿先發4局被敲出7支安打，沒有出現保送失3分都是責失，生涯首度登板先發可吞敗投，今天他對富邦悍將先發同樣投4局，被敲出2安無失分無關勝敗，另有4次保送。

今天賽後獅隊總教練林岳平指出，這場周彥農投得不錯，只是保送比較多，且每一局都讓該局首棒打者先上壘，今晚颱風夜天氣對攻擊端比較不利，幾顆飛球都出局，周彥農算滿幸運的。

周彥農只投69球就退場，比前役多1球，餅總強調，沒有考慮讓周彥農投第5局，按照球隊原本的計畫執行，今天投完這一場，教練團會評估下週是否再讓他投先發輪值。

周彥農說，對自己表現還算滿意，上次先發沒保送但有失分，這次是沒失分但有保送，希望可以把好球帶顧好。

生涯兩次先發都只投4局，周彥農坦言，其實他想投第5局，只是投手教練霍斯曼有設定用球數，就聽教練的。

此役大前輩陳鏞基和胡金龍先後轟出兩分砲助威，周彥農笑說，「謝謝基哥和金龍賢拜。」餅總認為，今天風向確實對右打比較有利，但也要真正咬到球才有飛行距離，剛好兩位老將胡金龍和陳鏞基在颱風天幫助球隊打下勝利，也恭喜胡金龍留下一個退休的紀錄。

統一獅先發投手周彥農化解失分危機。（記者陳志曲攝）

統一獅先發投手周彥農。（記者陳志曲攝）統一獅先發投手周彥農。（記者陳志曲攝）

