中職》喜上加喜！達成生涯百安里程碑 「台鋼砲瓦」吳念庭同日當爸了

〔體育中心/綜合報導〕32歲前旅日好手吳念庭去年從日職返台投入中職選秀，最終以榜眼之姿被台鋼選中，昨天他正式完成中職生涯百安里程碑，同日也雙喜臨門，今天吳念庭也在個人臉書宣布喜訊，「我當爸爸啦！」

「台鋼砲瓦」吳念庭今年季初遭遇傷病困擾而脫離戰線，6月初回歸後在魚雷棒的加持下，狀況越來越火燙，成為台鋼最重要的中心打者。昨天台鋼樂天之戰，吳念庭在9局上敲出中職生涯100安，成為史上第3位在日職、中職都締造百安的台灣球員。

雖然今天台鋼吞下3連敗，但吳念庭維持好手感，此役2打數1安打，還選到2次保送，單場3度上壘。賽後吳念庭也在個人臉書上分享一則喜訊，「跟大家分享一個超級好消息～8月12日，我當爸爸啦！2935公克的健康小男生，平安來到這個世界，感謝辛苦的老婆，也謝謝婦產科醫生和護士們的細心照顧。」

吳念庭也提到，「而且更特別的是，我還在同一天完成了在中職的百安紀錄！能在兒子出生這天達成，真的是太幸福、太難忘了！叔叔阿姨們，禮物準備起來囉～」

本季吳念庭出賽53場，打擊三圍.350/.417/.415，攻擊指數0.832，敲出70支安打，包含13支二壘安打，貢獻29分打點，OPS+為142。

