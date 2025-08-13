晴時多雲

體育 即時新聞

網球》近4個月沒連勝過 壽星西西帕斯期許美網谷底反彈

2025/08/13 23:05

西西帕斯。（資料照）西西帕斯。（資料照）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）本賽季陷入空前低潮，ATP千分等級的辛辛那提網賽32強止步後，已經長達4個月未曾2連勝，這位剛滿27歲的希臘單手反拍名將，只能期待美國公開賽谷底反彈，趕在季末揮別陰霾。

「我很高興沒有受傷跡象，這很好。如果能贏得更多比賽那就太棒了，但我很感激能在沒有任何背部不適情況下完成比賽。」美國時間8月12日正好過生日的西西帕斯，自今年4月中旬巴塞隆納以來，就再未曾取得連勝，世界男單排名已從職業生涯最佳第3，持續滑落至現今29席。儘管遭遇挫折打擊，這位壽星仍對未來保持樂觀，尤其兩年來困擾多時的背傷逐漸改善，「這是個好兆頭。我以前從未想過自己會處於這種狀態，但我會堅持下去。希望保持穩定，最終再次取得勝利，那會很棒。」

西西帕斯結束與克羅埃西亞知名教練伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）短暫合作後，最近又和原本鬧翻的父親阿波斯托洛斯（Apostolos Tsitsipas）重修舊好，希望在最了解他的老爸教頭協助下東山再起，尤其美網正是表現最差的大滿貫，戰績僅6勝7負，得努力在幾週內提升狀態，為紐約法拉盛公園硬地賽場做好準備。

