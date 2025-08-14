大谷翔平二刀流對天使、挑戰連5場開轟 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今天大聯盟一共有3場轉播，第一場為教士對上巨人的D-LIVE賽事，巨人派出台灣好手鄧愷威先發，一起來欣賞他的表現；第二場由洋基迎戰雙城。

最後一場是道奇對戰天使，大谷翔平將二刀流對上前東家，來看他能否再度扮演救世主，幫助道奇中止3連敗。大谷今天也要挑戰連5場開轟，記得鎖定轉播！

中職有1場賽事，兄弟在洲際主場續戰味全，由李博登與艾璞樂上演洋投對決，記得鎖定轉播！

MLB

06：30 教士VS巨人 緯來體育D-LIVE

07：00 雙城VS洋基 愛爾達體育2台

09：30 道奇VS天使 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

18：35 味全VS中信 緯來體育

日職

17：00 羅德VS火腿 DAZN2

17：00 軟銀VS西武 DAZN1

FIBA籃球亞洲盃

18：50 南韓VS中國 8強

23：50 黎巴嫩VS紐西蘭 8強

轉播：愛爾達體育1台、DAZN FIBA Courtside 1891

世界運動會

07：55 台灣 滑輪運動 競速場地賽女/男200公尺追逐賽爭先賽資格賽/決賽 愛爾達體育3台

08：50 奪旗式美式足球 女子小組賽 愛爾達體育4台

11：25 台灣 滑輪運動 競速場地賽女/男500 D公尺爭先賽資格賽 愛爾達體育3台

12：50 台灣VS中國 壘球 女子預賽 愛爾達體育3台

14：00 奪旗式美式足球 女子小組賽 愛爾達體育4台

15：55 台灣 滑輪運動 競速場地賽女/男500 D公尺爭先賽/5000公尺計分賽準決賽/決賽 愛爾達體育3台

17：45 運動攀登 男/女速度賽淘汰賽/複賽/獎牌戰 愛爾達體育4台

