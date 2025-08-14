晴時多雲

亞洲盃》林庭謙、陳盈駿聯手發威 台灣上半場16分領先伊朗

2025/08/14 01:11

台灣隊今天在亞洲盃籃球錦標賽8強戰中，林庭謙（右）和陳盈駿（左）在上半場各自搶下11分。（資料照，記者林正堃攝）台灣隊今天在亞洲盃籃球錦標賽8強戰中，林庭謙（右）和陳盈駿（左）在上半場各自搶下11分。（資料照，記者林正堃攝）

李秋明／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊今天在亞洲盃籃球錦標賽8強戰，面對首握3座冠軍的伊朗，打得有聲有色，林庭謙、陳盈駿都貢獻11分，助隊在半場打完，暫時以42：26領先。

台灣隊在這次小組賽取得2勝1負，以分組第2晉級，並在8強附加賽擊敗約旦，收下8強門票，也是自2013年後再度進入8強，將和西亞強權伊朗爭奪4強資格。

台灣隊今天先發再度調整，除了陳盈駿、林庭謙和高柏鎧是不動先發，另外擺上賀丹跟劉錚，再次變陣。

台灣隊開局先靠著賀丹三分球命中及陳盈駿三分打取得領先，接著林庭謙罰球得分後再切入得手，台灣隊打出一波10：0攻勢，隨後伊朗連趕4分持續緊追；眼看對手進逼，我國靠著高柏鎧在籃下強攻連拿4分，陳盈駿又完成一次三分打，加上林庭謙外線兩度補刀，首節打完台灣隊暫時以24：11領先。

次節伊朗阿米尼（Mohammad Amini）連拿4分，阿巴西回敬一顆三分球止血，接著陳盈駿也在外線開火，而前幾戰狀態不理想的阿巴西手感復甦，連拿5分，助隊將領先擴大到20分，雖然伊朗阿米尼籃下放進反擊，但台灣隊半場打完仍以42：26領先。

台灣隊上半場已有3人得分上雙，陳盈駿、林庭謙都拿下11分，阿巴西貢獻10分。

