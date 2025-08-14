晴時多雲

體育 即時新聞

亞洲盃》好可惜！台灣隊領先21分遭伊朗逆轉 無緣4強

2025/08/14 02:09

台灣隊在對戰伊朗時一度領先21分，但未能掌握優勢，終場以75：78慘遭伊朗逆轉。（取自FIBA官網）台灣隊在對戰伊朗時一度領先21分，但未能掌握優勢，終場以75：78慘遭伊朗逆轉。（取自FIBA官網）
李秋明／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊今在亞洲盃籃球錦標賽8強戰對決西亞強權伊朗，最多取得21分領先，可惜的是下半場高柏鎧陷入犯規麻煩，攻守有些混亂，即便林庭謙飆出22分，最終台灣隊仍以75：78慘遭逆轉，無緣4強。

台灣隊在這次小組賽取得2勝1負，以分組第2晉級，並在8強附加賽擊敗約旦，收下8強門票，也是我國自2013年後再度進入8強，將和西亞強權伊朗爭奪4強資格。不過，台灣前次在正式國際賽擊敗伊朗已經是1998年，必須打出更出色的表現才有機會推倒這堵西亞高牆。

台灣隊此仗先發再度調整，除了陳盈駿、林庭謙和高柏鎧是不動先發，另外擺上賀丹跟劉錚。今天台灣隊打出亮眼開局，一開賽先靠著賀丹、陳盈駿和林庭謙接力得分，打出10：0攻勢，該節尾聲林庭謙又連續飆進三分球，首節打完暫時以24：11領先。

次節伊朗阿米尼（Mohammad Amini）連拿4分，助隊緊追，前幾戰手感不理想的阿巴西，這節挺身而出，單節進帳10分，助隊將領先擴大到20分，即便伊朗在這節尾聲連續得分，但台灣隊半場打完仍以42：26領先。我國在上半場已有3人得分上雙，陳盈駿、林庭謙都拿下11分，阿巴西貢獻10分。

打出信心的台灣隊在易籃後延續火力，但無奈的是，禁區重要支柱高柏鎧這節吞下第4犯，暫時退場休息，讓伊朗打出一波小高潮，一口氣追到7分落後，但賀博罰球先拿2分止血，林庭謙在讀秒階段又飆進三分球，台灣隊以64：52進入決勝節。

末節伊朗持續反撲，瓦赫迪（Sina Vahedi）三分球、卡齊米（Arsalan Kazemi）放進2分，追到5分差，隨後陳盈駿跳出來搶分止血。不過，台灣隊這節打得有點混亂，失誤增加情況下給伊朗機會一舉追平，關鍵時刻換賀丹跳出來飆進大號三分球，助隊討回優勢，而伊朗也很快反擊，展開拉鋸。

終場前1分40秒，林庭謙殺到籃下得分，讓台灣隊握有兩分領先，但伊朗連續站上罰球線反倒以2分超前，而無奈的是，高柏鎧也因此5犯畢業，伊朗取得76：74領先。林庭謙隨後站上罰球線，可惜2罰1中，還有1分落後，在終場前17.4秒時，又被阿米尼籃下空檔放進2分，伊朗取得78：75優勢。

台灣隊還有8.8秒執行最後一波進攻，林庭謙大號三分球出手落空，無緣追平，最終以3分差敗下陣來，這次亞洲盃之旅畫下句點。

台灣隊今天三分球24投11中，林庭謙繳出全隊最高22分，陳盈駿13分次之；伊朗方面，阿米尼飆出全場最高30分。

