體育 籃球

亞洲盃》惜敗伊朗8強止步 隊長劉錚：感謝這團隊帶來的驚喜

2025/08/14 06:54

台灣隊不敵伊朗。（取自FIBA官網）台灣隊不敵伊朗。（取自FIBA官網）

林子翔／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊今在凌晨的亞洲盃籃球錦標賽8強戰面對西亞強權伊朗，一度領先多達21分，未料在末節崩盤，最終以75：78慘遭逆轉，無緣4強，這屆亞洲盃之旅告終。

台灣隊在這次小組賽取得2勝1負，以分組第2晉級，並在8強附加賽擊敗約旦，收下8強門票，也是我國自2013年後再度進入8強，今天和曾拿過3屆冠軍的伊朗爭奪4強門票。台灣隊過去碰上伊朗輸多贏少，前次在正式國際賽贏球已經是1998年的亞運。

即便不被外界看好，台灣隊在上半場仍打出競爭力，最多曾領先到21分，無奈下半場在高柏鎧陷入犯規麻煩後出現變數，末節也有些自亂陣腳，慘遭逆轉。

台灣隊隊長劉錚今天出席賽後記者會時說：「感謝伊朗給我們那麼強勁的比賽，我以我的隊友為傲。」他提到，這支球隊能走到今天很不容易，賽後他也鼓勵隊友，「我告訴大家，這是一場很有鍛鍊價值的比賽，未來幾年可能都會面對到這樣的比賽，就像3年前我們被約旦絕殺，今年給了我們同樣的機會，我們確實記住了3年前的那場教訓也挺過來了。」

今天被伊朗逆轉，劉錚說：「經歷這場比賽，在未來我們會做更多修正，碰到這樣的狀況有更多應對方式，最後我想說，很感謝這場比賽也感謝這個團隊帶來非常多的驚喜。」即便無緣挺進4強，但台灣隊闖進8強是自2013年後的最佳成績，同時也是亞洲盃改制納入澳洲、紐西蘭後，台灣首次進入8強，依舊寫下歷史。

