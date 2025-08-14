台灣男籃浪費21分領先　亞洲盃不敵伊朗止步8強

〔中央社〕在沙烏地阿拉伯舉行的亞洲盃8強賽，台灣男籃今天對上西亞強權伊朗，上半場一度取得21分領先，只可惜在禁區失守下末節遭到逆轉，終場就以75比78落敗，無緣搶下4強門票。

台灣男籃上一次在正式國際賽擊敗伊朗，已是1998年曼谷亞運，儘管長達27年沒贏過，但今天在亞洲盃8強再度遭遇，台灣男籃開賽就強勢出擊，拉出一波10比0的攻勢。

首節結束，台灣就以24比11領先，第2節尾聲一度取得42比21的全場最大21分領先，半場結束仍以42比26佔得優勢。

下半場比賽發生變化，台灣中鋒高柏鍇開打不到2分鐘就吞下第4次犯規，被迫提前退場。少了高柏鍇的屏障，伊朗頻頻強攻禁區，兩度追到個位數差距。

幸好，靠著第3節攻下8分的林庭謙，在剩下3秒飆進三分彈，仍幫助台灣在前3節結束，繼續以64比52保有雙位數差距。

第4節伊朗開始蠶食分數，終場前3分02秒，靠著瓦希迪（Sina Vahedi）上籃得手，追成69比69平手；接著雙方互相轟進一記三分球，戰況仍陷入72比72的僵局。

終場前1分41秒，林庭謙上籃得手，幫助台灣取得2分超前，但隨後伊朗靠著罰球拿到4分又取得領先。

終場前20秒，林庭謙2罰1中後伊朗喊暫停，但暫停過後台灣隊卻沒選擇犯規戰術凍結時間，反而讓伊朗阿米尼（Mohammad Amini）在籃下輕鬆放進2分並取得3分領先。

擁有最後一擊的台灣男籃，在戰術跑不出來的情況下，只能由林庭謙在三分線外2大步孤注一擲，可惜彈框沒進，只得吞下這場痛苦的敗仗。

賽後台灣男籃全隊都相當沮喪，全場攻下11分的賀丹（Adam Tsang Hinton）甚至留下男兒淚；台灣男籃以林庭謙的22分最佳，但全隊僅出現8次助攻，在籃板球上也以29比42大幅落後。（編輯：陳正健）1140814

